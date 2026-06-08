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    首頁 > 生活

    雲林家扶白米一度斷炊 「霸董」暖捐1.6萬公斤

    2026/06/08 15:58 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林昇樺食品董事長吳裕田熱心公益助弱勢，與豐泰文教基金會共同捐贈1.6萬公斤白米助弱勢。（記者黃淑莉攝）

    雲林昇樺食品董事長吳裕田熱心公益助弱勢，與豐泰文教基金會共同捐贈1.6萬公斤白米助弱勢。（記者黃淑莉攝）

    台股熱，社福團體捐款、物資不增反減，雲林家扶中心倉庫的白米上月1包都沒有，近千戶扶助家庭將面臨無「飯」吃的窘境，雲林在地昇樺食品、豐泰文教基金會共同捐贈1.6萬公斤有機白米，其中1.2萬公斤給雲林家扶、4000公斤給雲林縣白米照顧發展協會，讓弱勢及邊緣戶有飯吃。

    雲林家扶中心督導歐厚成表示，從去年美國高關稅議題至今，中心的現金、物資捐贈都不理想，中心去年下半年每月代墊的認養費最多有100多件，最少也有5、60件，物資也比前幾年同期差，尤其白米在上月倉庫連1包都沒有。

    歐厚成說，中心每月會發給每戶扶助家庭2包白米，以近千戶計算1年約需5萬公斤，昇樺食品董事長吳裕田連續第4年響應豐泰基金會「粒粒心意．傳達愛益」活動，今年與豐泰共捐1.2萬公斤白米給家扶中心，占了全年所需的5分之1，能提供千戶家庭3個月白米食用量。

    吳裕田說，「取之於社會，用之於社會」是他創業的目的，並以用人飢己飢人溺己溺的精神幫助別人，未來他會持續幫助需要幫助的人。

    豐泰文教基金會董事長林金陽表示，豐泰基金會「粒粒心意．傳達愛益」活動，與捐贈者以1比1方式做公益，這次昇樺捐8000公斤，豐泰也捐8000公斤，4年來已10萬2993公斤的白米，造福許多需要幫助的人，期待活動能持續下去，不只幫助弱勢，也保護環境、支持小農。

    雲林家扶中心主委陳燦勳指出，很感謝昇樺與豐泰的1萬2000公斤白米，對家扶這是及時雨，讓扶助家庭不會有斷炊危機，而且全部是有機米，讓孩子可以吃得安心、健康。

    昇樺食品、豐泰文教基金會連續4年捐贈白米助弱勢。（記者黃淑莉攝）

    昇樺食品、豐泰文教基金會連續4年捐贈白米助弱勢。（記者黃淑莉攝）

    這次捐贈的1.6萬公斤白米全部是有機米。（記者黃淑莉攝）

    這次捐贈的1.6萬公斤白米全部是有機米。（記者黃淑莉攝）

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