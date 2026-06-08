澎湖海洋實驗學校合橫國小 冒雨完成獨木舟跨島畢典

雖然遇到梅雨季搗亂，但所有行程都經過安全評估與規劃。（合橫國小提供）

澎湖海洋實驗小學西嶼合橫國小，今（8）日冒雨完成6年級畢業生「橫礁-大倉獨木舟跨島挑戰」，以實際航行體驗海洋、認識海洋，並透過畢業前的重要航程，展現多年海洋教育課程的學習成果，雖然遇到梅雨季搗亂，但行程都經過安全評估，全程由師長陪同。

此次跨島航行並非單次體驗活動，而是建立在學校長期推動海洋教育與海洋戶外課程的基礎上。學生從中低年級開始接觸海洋知識，高年級逐步學習獨木舟、SUP、帆船等海洋技能，並透過水域安全、自救能力、海象判讀、團隊合作及環境保護等課程，累積足夠能力後，才挑戰跨島航行任務。

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合橫海洋實驗小學表示，海洋教育不只是教孩子如何航行，更重要的是培養尊重自然、認識風險及解決問題的能力。由於海洋活動涉及高度安全考量，學校在活動規劃前即啟動完整風險評估機制。

活動當日持續監測天氣、風力、潮汐及海流狀況，並多次召開行前安全會議，與專業教練、救生員及家長船長共同研判海況與航行條件，確認符合安全標準後才正式出發。

航行期間，全體學生均穿著合格救生裝備，並配置專業教練艇、安全戒護艇及支援船隨行，全程建立通訊聯繫與緊急應變機制，確保活動安全無虞，讓孩子學習面對環境、理解風險與建立自信。5年級學生負責將午餐物資運送至大倉島，擔任「海洋小廚師」，為學長姐提供餐點與補給。

西嶼合橫國小畢業生，挑戰橫礁-大倉跨島獨木舟。（合橫國小提供）

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