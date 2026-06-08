大雨中清溝 台南民眾：感謝默默守護城市的英雄

民眾拍下台南市環保局2名人員在大雨中清除排水溝積淤汙泥的畫面，感謝雨中默默守護城市的英雄，獲得不少民眾迴響，紛紛紛留言道謝。（小茶圈金華總店授權）

受到滯留鋒面與西南氣流影響，台南地區今（8）日降雨明顯，雨勢一波波，有店家拍下台南市環保局清溝車及工作人員在大雨中冒雨作業的影片，並上傳網路社群平台Threads分享，謝謝默默守護城市的英雄，獲得不少民眾迴響，紛紛留言感謝。

台南市南區金華路某店家拍下上午有2名環保局人員穿著雨衣在馬路上，於雨中清除排水溝內的淤沙，1人拿著工具蹲在地上，不停地鬆動溝內的污泥，另1人則拿著管線抽除，雨水不斷打在2人身上，2人仍專注地作業。拍攝的店家寫下：「謝謝在大雨裡，默默守護台南這座城市的英雄。」

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不少民眾看到影片後也紛紛留言表示「謝謝，辛苦了」有人說，「我們現在生活這麼便利都是這些無名英雄造就的，感謝他們」也有人說「這才是新聞媒體該報導的，風雨中守護人民的英雄」、「感謝雨天出來服務的所有英雄」。

有民眾說，上週就看到大規模清理下水道了，平時大熱天也一樣有在施作，「謝謝這些無名英雄守護我們的家園」。

南市環保局表示，㻲保局平時即有例行性的清溝作業，豪大雨之前則會加強市場、餐飲業周邊易堵塞地區加強巡清，今天共出動95名人員，全市都有巡清，但主要在市區，民眾拍攝影片的地點則是南區觀光城附近，也謝謝民眾的肯定。

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