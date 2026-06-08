南投「水里玩水節」暑假停辦！ 砸4000萬翻新升級親水公園

南投「水里玩水節」場地親水公園，將展開翻新工程升級設施，由於工期與活動強碰，今年暑假玩水節確定停辦。（記者劉濱銓攝）

南投縣年度暑期玩水活動「水里玩水節」，日月潭風景區管理處近期斥資近4000萬元，將翻新升級親水公園場地，惟工程與活動強碰，導致今年玩水節確定停辦，不過工程預計10月完工，之後就會規劃相關活動，盼以嶄新園區帶動市區觀光。

水里鄉公所表示，水里玩水節舉辦多年，但活動場地親水公園近年面臨設施老舊，雖陸續進行優化，但關鍵的機電、管線設備卻尚未整體升級，考量親水公園未來將轉型成多功能遊憩與展演園區，因此向日管處爭取到近4000萬元經費，近期將施工升級公園設施，由於工期橫跨暑假，以致今年玩水節不得不停辦。

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公所說，工程將翻新親水公園機電、輸水管線等設施，確保日後玩水節供水穩定與安全，並設置淋浴間與廁所，提供更良好的周邊服務空間，此外，園區鋪面也會整體改善，以維護遊客通行安全，工程預計10月完工，後續若驗收順利，就會陸續舉辦展演活動，帶動當地觀光人潮。

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