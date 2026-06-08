花蓮慈濟醫院變身台鐵行動車站2.0 購退換票一站完成

花蓮慈濟醫院與台灣鐵路公司合作推動「行動車站2.0」，今天在花蓮慈院大愛樓一樓門診大廳舉行合作備忘錄簽署儀式。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院與台灣鐵路公司合作推動「行動車站2.0」，今天在花蓮慈院大愛樓一樓門診大廳舉行合作備忘錄簽署儀式，由花蓮慈院長林欣榮與台鐵東區營運處長楊舜安代表簽署；行動車站不僅提供購票、退換票、車班諮詢等服務，也能登記愛心服務，讓有需求的民眾抵達車站後，免再前往服務台登記，使搭車流程更加便利。

花蓮幅員狹長，許多病人與家屬往返就醫仰賴鐵路交通，尤其長者、身障人士及行動不便者，在看診、檢查後若還需趕往車站排隊辦理票務，往往增加身體與時間上的負擔。

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花蓮慈院指出，與台鐵合作的「行動車站」服務，最早於2023年2月開始試辦，當時每週服務3天，讓病人、家屬與同仁減少就醫後趕車、換票的不安與壓力。

花蓮慈院指出，今年6月1日起正式回歸花蓮慈院並全面升級為2.0，提供台鐵車票的購票、退換票及車班諮詢服務，地點設於大愛樓一樓門診大廳服務台旁行動車站專櫃，服務時間為每週一至週五上午9點至中午12點、下午12點30分至3點，並新增多元行動支付功能，透過專人現場協助，讓民眾就醫與返家安排更加便利安心。

台鐵東區營運處長楊舜安說，行動車站是花蓮站服務的延伸，車站有的基本服務在行動車站都能提供。雖然目前台鐵行動APP已可提供訂票、退換票等功能，但對長者、行動不便者、不熟悉網路操作的民眾，以及沒有手機的兒童或學生而言，實體車票與專人協助仍有不可取代的需要。

楊舜安說，位在醫院裡的行動車站也能串接台鐵「愛心服務」。當有輪椅或特殊需求的旅客購票時，可即時透過服務群組通報車站，讓車站端提前掌握旅客車次、座位與協助需求。旅客抵達車站後，服務人員便能在剪票口等候，協助接送上車，達成從醫院到車站的無縫接軌，讓病人與家屬在就醫後返家途中更安心。

花蓮慈濟醫院與台灣鐵路公司合作推動「行動車站2.0」，今天在花蓮慈院大愛樓一樓門診大廳舉行合作備忘錄簽署儀式。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院與台灣鐵路公司合作推動「行動車站2.0」，今天在花蓮慈院大愛樓一樓門診大廳舉行合作備忘錄簽署儀式。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院與台灣鐵路公司合作推動「行動車站2.0」，今天在花蓮慈院大愛樓一樓門診大廳舉行合作備忘錄簽署儀式。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院與台灣鐵路公司合作推動「行動車站2.0」，今天在花蓮慈院大愛樓一樓門診大廳舉行合作備忘錄簽署儀式。（花蓮慈院提供）

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