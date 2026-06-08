阿里山春季高山優良茶放榜 嘉義唯一韻香烏龍組打造特色品牌

青心烏龍組特等獎峨眉茶莊徐明鋒。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣阿里山茶業協會、嘉義縣總工會及中華民國製茶業工會全國聯合會聯合主辦，嘉義縣製茶業職業工會承辦的嘉義縣春季阿里山高山優良茶比賽，今日舉行頒獎典禮，縣長翁章梁、勞青處長陳奕翰、農業處長許彰敏等到場向獲獎茶農表達祝賀。

翁章梁表示，這項比賽雖然參賽點數不算多，但最大的亮點在於開闢嘉義唯一的「韻香烏龍組」。不僅在市場上做出成功區隔，提供愛茶人士更多元、層次豐富的選擇，歷經十多年的耕耘，已建立起口碑與品牌價值。

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另外，與茶改場合作所標示的「茶葉風味雷達圖」，藉由數字化的呈現，讓品茶的民眾能夠更了解茶葉的特色。

今年春茶面臨乾旱挑戰，大阿里山茶區超過半數的茶園在4月中下旬仍處於生長期，導致整體產期延後約1至2週，茶菁產量也減少。但得益於大阿里山獨特的地理環境，加上茶農精湛的栽培管理與爐火純青的製茶技術，今年春茶不僅未受天候打擊，整體品質依然維持在極高水準。

這次春季優良茶比賽，青心烏龍茶組71點、金萱組41點、韻香組39點。評選結果，青心烏龍組特等獎峨眉茶莊徐明鋒，頭等獎現代茶業李少夫、協泰茶業簡秀宸及高帝園茶業林淑媛。金萱組頭等獎分別為大埔製茶陳宣和（頭等一）及佶圃茶業鄧光佑。韻香烏龍組頭等獎則是崧赫茶業黃玉玲（頭等一）及建村三冠王林建村。

嘉義縣春季阿里山高山優良茶品茗會。（記者蔡宗勳攝）

茶改場頒發的「茶葉風味雷達圖」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣製茶業職業工會承辦的春季阿里山高山優良茶比賽茶展示。（記者蔡宗勳攝）

「茶葉風味雷達圖」藉由數字化的呈現，讓品茶的民眾能夠更了解茶葉的特色。（記者蔡宗勳攝）

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