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    首頁 > 生活

    提升環評書件公信力 環境部導入AI工具

    2026/06/08 15:30 記者楊媛婷／台北報導
    環境部長彭啓明。（記者楊媛婷攝）

    環境部長彭啓明。（記者楊媛婷攝）

    重大建設都須經環評，之前曾有部分環團在環評現場抗議或發生嚴重肢體衝突，為提升環評書件公信力與環評公司專業，環境部長彭啓明今（8日）表示，今年起環評導入AI，即刻產出逐字稿，並避免開發單位實問虛答，或公民團體重複陳述時，也可透過AI整合釐清。

    環境部為建立客觀有效及具鑑別度的環評技術顧問機構評鑑制度，以評定顧問機構執行環評業務的專業技術及能力，訂定顧問機構評鑑計畫，並在今天舉行「2024年至2025年環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」頒獎典禮。

    彭啓明於致詞時表示，為提升環評書件公信力、強化評鑑鑑別度、引導環評顧問產業透明化、促進環評顧問公司專業能力持續提升，2026年到2027年度的環評評鑑計畫納入環評委員的答詢能力等，避免針對爭議議題出現實問虛答等情況。

    彭啓明進一步表示，新制重點包含擴大參與範圍、建立更具一致性與公正性的考核標準、考核真正優良且具社會責任的顧問機構，以及新增現場答詢能力的評鑑，即納入環評審查現場與環評委員提問的答覆表現，也會透過AI技術來輔助。

    彭啓明指出，在環評會議現場也觀察到有公民團體會表達反對意見，但這些反對意見可能之前就有許多人說過，也會透過新制重點包含擴大參與範圍、建立更具一致性與公正性的考核標準、考核真正優良且具社會責任的顧問機構，以及新增現場答詢能力的評鑑，即納入環評審查現場與環評委員提問的答覆表現，也會透過AI技術來輔助。

    環境部今公開表揚榮獲「特優」最高殊榮的環評顧問公司，包含中興工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司、亞新工程顧問股份有限公司、景丰科技股份有限公司、磐誠工程顧問股份有限公司及環佑實業有限公司等6家。

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