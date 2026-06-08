高雄蓮池潭違規釣魚最低罰金比港區重 觀光局曝原因

高雄蓮池潭違規釣魚最低罰金比港區重。圖為俯瞰蓮池潭。（資料照）

台灣號稱有百萬釣客，釣魚產業完整，已形成重要的休閒娛樂，釣友也不斷爭取更多釣魚權。然而，但法規未修改前，國際知名旅遊景點高雄市左營區蓮池潭，違規釣魚罰款的最低金額1000元，比高雄港區的600元還高。

高市府觀光局表示，目前蓮池潭採試辦方式，開放部分指定區域供民眾垂釣，包括通天鎮地柱往北150公尺、艇庫公廁至泮水橋礫石護坡、泮水橋後方水域四周及水中小島沿岸等區域，現場均設有明確標示。其餘未開放區域仍禁止垂釣，違規者將依《高雄市公園管理自治條例》規定，罰金最低1000元、最高6000元。

請繼續往下閱讀...

不過，觀光局強調，目前以柔性勸導為主，去年共勸導違規913件，今年1月至5月225件，因為大多能配合改善或離開，所以沒有開罰。觀光局指出，未來仍先勸導，拒不配合者，將通報錄影蒐證，並依法裁罰。

高雄港務警察總隊表示，依商港法規定，若是在未開放的港區釣魚，一般岸邊垂釣開罰600元至3000元。不過，若以籠具、網具、魚槍等方式採捕，罰款提高至10萬元至50萬元；若使用未經同意的船舶、浮具在港區內行駛或作業，也可罰款10萬元至50萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法