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    首頁 > 生活

    「 國際生活節」把世界帶進高雄 操盤手： 每個人都可能是世界的窗口

    2026/06/08 14:59 記者蔡清華／高雄報導
    2026法國生活節在高雄圓滿落幕，3天累計逾30萬人湧入衛武營。（高雄市行國處提供）

    2026法國生活節在高雄圓滿落幕，3天累計逾30萬人湧入衛武營。（高雄市行國處提供）

    從法國生活節、日光海島生活節到半導體產業城市合作，看似不同領域的活動與政策，背後其實都與城市外交息息相關。高雄大學邀請高市府城市外交操盤手行政暨國際處處長張硯卿，以「世界的台灣──高雄城市外交之路」為題發表專題演講，分享高雄近年如何透過文化、教育、產業及國際交流提升城市能見度。她說，每一位台灣人都可能成為世界認識台灣的窗口，勉勵學生培養國際視野與公民素養，勇於走向世界。

    張硯卿表示，現代城市外交早已延伸至文化、教育、觀光、體育、產業及青年交流等多元面向，她以5月底於衛武營舉辦、吸引超過30萬人次參與的「法國生活節在高雄」為例指出，透過國際文化活動，不僅能讓外國友人深入認識高雄，也讓市民有機會接觸不同國家的文化與生活方式，進而建立雙向交流的平台。

    她指出，台灣在國際參與上經常面臨現實挑戰，因此更需要透過城市外交累積與世界連結的能量。目前高雄已與全球49個姊妹市及友好夥伴城市建立合作關係，透過長期且務實的交流累積互信與友誼。近年高雄與日本熊本縣因應半導體產業發展深化合作，交流內容從觀光逐步擴展至教育與醫療領域；與美國波特蘭維持超過30年的深厚情誼，持續透過玫瑰節及藝文活動促進青年交流；也與日本青森縣陸奧市推動棒球交流，讓兩地學生透過運動建立跨國友誼。

    張硯卿表示，隨著半導體供應鏈發展及產業升級，高雄正積極串聯全球科技重鎮。今年高雄分別與日本熊本縣及美國亞利桑那州簽署經濟合作備忘錄，建立「全球半導體戰略三角」夥伴關係，並持續推動AI與智慧城市應用，在交通、防災及淨零碳排等領域與國際接軌。同時，高雄市政府也重視國際教育向下扎根，目前高中以下學校已與世界各地建立292所姊妹校，透過線上共學及實體互訪，培養青年世代的國際理解能力與跨文化溝通能力。

    高雄大學邀請高市府行政暨國際處處長張硯卿以「世界的台灣──高雄城市外交之路」為題發表專題演講（高雄大學提供）

    高雄大學邀請高市府行政暨國際處處長張硯卿以「世界的台灣──高雄城市外交之路」為題發表專題演講（高雄大學提供）

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