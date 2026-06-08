沙鹿清潔隊堆置大量待轉運垃圾及廢棄床墊、傢俱 中市府:加快清運

沙鹿清潔隊垃圾轉運站的垃圾堆積成山。（記者歐素美攝）

台中市沙鹿區清潔隊區堆置大量待轉運的垃圾，還有床墊、傢俱等廢棄物，民進黨市議員楊典忠表示，現場景象怵目驚心，由於該處為早期大雅鄉與沙鹿鎮聯合垃圾掩埋場，擔心淪為市府無法去化廢棄物的長期堆置場，大里垃圾山將在沙鹿重演！

台中市環境保護局表示，場區內堆置的廢木材、廢床墊等，均為清潔隊執行垃圾清運及資源回收作業期間暫置的回收物或大型廢棄物，目前皆依既有標售及委外處理機制辦理去化，其中廢木材及廢床墊已規劃專案加速清運處理。

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環保局指出，資源回收作業過程中，部分物料因不具回收再利用價值或夾雜雜質，須經人工執行分類後再依規妥善處理，後續將持續加強分類作業、優化場區設施及提升分選效率，並全面盤點各場區堆置情形，強化管理機制及去化量能，確保廢棄物妥善處理，維護環境品質。

沙鹿清潔隊人員表示，之前因焚化爐歲休，才造成垃圾轉運站內的垃堆積成山，目前已加速清運中。

市議員楊典忠表示，舊沙鹿、大雅垃圾掩埋場，部分作為垃圾轉運站使用，但台中市已有文山、后里、烏日三座焚化爐，交通條件也比過去便利，照理說不應再讓掩埋場入口變成廢木材、廢床墊、廢家具暫置場，更嚴重的是，這些堆置物不像短期暫放，而是已形成明顯堆積，顯示台中市垃圾、大宗廢棄物與資源回收去化鏈條已經出問題。

沙鹿清潔隊場區內廢棄床墊及傢俱廢棄物，大量堆積。（記者歐素美攝）

市議員楊典忠表示，沙鹿清潔隊場區的廢棄物明顯堆積，顯示台中市垃圾、大宗廢棄物與資源回收去化鏈條已經出問題。（楊典忠提供）

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