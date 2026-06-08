苗栗縣議員爭設苗南原住民聚會場所 鍾東錦：樂觀其成

對於議員建議爭取設置苗北地區都會區原住族綜合服務中心，苗栗縣長鍾東錦答詢時表示樂觀其成。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府已在頭份市設置都會區原住民族綜合服務中心，苗栗縣議員楊文昌今（8）日總質詢指出，目前居住在都會區原住民超過全縣原住民人口53％，建議在苗南地區設置原住民聚會場所。苗栗縣長鍾東錦答詢表示樂觀其成，將盤點苗栗市的縣有地，進行土地整合及規劃。

楊文昌指出，苗北地區已設置都會區原住民族綜合服務中心，因目前居住全縣都會區的原住民有6855人，佔全縣原住民人口的53％，他建議利用廢棄或使用率不高的公家單位，來興建苗南地區都會區原住民聚會場所。

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鍾東錦答詢表示，對此建議樂觀其成，他希望苗南都會區原住民聚會場所蓋在人口集中及地點適中的苗栗市，將盤點舊縣衛生局及舊警察宿舍等縣有地，會後將邀集原民、文觀局及地政處等單位，找出適當地點，進行土地整合及規劃。

此外，楊文昌指出，泰安鄉及南庄鄉原住民近10年移居都會區的人口數日益增加，目前已有山地及平地原住民議員各1人，建議苗縣府研議增加一席都會區原民籍議員，以便服務都會區原住民們。

苗縣府民政處長巫恒昭答詢表示，依規定平山人口1500人以上，有1名議員，每增1萬人，再加1席，目前人口5204人，鄉鎮市選區畫分，無法多一席都會區原住民議員。

惟鍾東錦則回應，建議請原住民的立委在立法院發聲，縣府同意額外再增設一席都會區原民籍議員，讓苗栗縣議員增加至39席，也樂觀其成。

苗栗縣原住民縣議員楊文昌在總質詢時，爭取設置苗北地區都會區原住族綜合服務中心。（記者張勳騰攝）

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