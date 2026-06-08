不懼海嘯！ 宜縣142名學生「勇闖龜山島、挑戰401高地」完成成年禮

宜縣142名學生「勇闖龜山島、挑戰401高地」完成成年禮。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府今舉行「蘭陽領航．破浪前行」成年禮活動，帶領宜縣12所高中職、142名學生「勇闖龜山島、挑戰401高地」，除藉由活動認識宜蘭精神地標龜山島，也鼓勵同學勇於承擔與挑戰，完成人生重要里程碑。

不過，今天出發前，菲律賓南部外海大地震，海嘯警報涵蓋台灣；142名學生上午9點在烏石港集合，在口號宣誓與授旗揚帆後，不懼海嘯如期在9點半出發，雖然航程僅約半小時，但許多學生第一次搭船且偶有風浪，有些人還是暈船，不過不減他們破浪前行勇氣，抵達龜山島下船後，又變得生龍活虎，戰鬥力十足。

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401高地也是戰鬥關卡，但學生毫不畏懼，南澳高中學生竟然是用跑的攻克高地，原本健走要1個小時以上，他們只用35分鐘就完成；也有男學生滿身大汗脫掉上衣，展現青春活力與體魄。

龜山島401高地步道共有1706階石階，海拔高度398公尺，加上山頂上高約3公尺的兩層樓高軍事瞭望哨（碉堡），總高度401公尺，這也是其名稱的由來，從龜山島攻頂健行，每個人因體力不同，來回約需2至3個小時。

宜蘭縣政府「蘭陽領航．破浪前行」龜山島成年禮活動，邀集縣內12所高中職學生參與，在師長與家長祝福見證下，透過「勇闖龜山島、挑戰401高地」的儀式，引領青年學生邁向人生新階段，勇敢迎接未來挑戰。

對於這趟行程，很多學生都是第一次體驗；他們說，成年禮是人生很重要儀式，「勇闖龜山島、挑戰401高地」極具挑戰性，雖然艱難，但大部分人都完成了，登上高地可以鳥瞰整個龜山島與太平洋，那種身心舒暢與感動讓人難忘，也更充滿自信。

帶隊的代理縣長林茂盛勉勵學生，18歲是人生重要轉捩點，象徵擁有更多權利，也肩負更多責任，希望同學們經歷成年禮洗禮後，能夠秉持誠信、感恩、勇氣與責任的態度，未來面對求學、就業及人生各項挑戰時，能夠堅定信念、勇敢前行。

學生攻克401高地，滿身大汗，脫出上衣合影，留下成年禮珍貴影像。（宜蘭縣政府提供）

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