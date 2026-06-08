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    首頁 > 生活

    運動部官網藏「外送茶」色情網站！點擊連結出現不雅照

    2026/06/08 14:50 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林國民運動中心網站出現外送茶服務，承包廠商緊急發聲明喊冤及更新連結。（記者黃淑莉攝）

    雲林國民運動中心網站出現外送茶服務，承包廠商緊急發聲明喊冤及更新連結。（記者黃淑莉攝）

    民眾上全國運動場館資訊網搜尋雲林縣國民運動中心，點入瀏覽發現竟有「精選外送茶與定點茶服務，點擊連結出現穿著清涼不雅的辣妹照，在社群引起討論，網友留言「也是一種運動」。雲林縣府表示，據了解，舊網址疑遭駭，業者今（8）日上午在臉書粉專發表5點聲明喊冤，並修正連結。

    有網友在社群PO文，指全國運動場館資訊網點進去雲林國民運動中心連結，竟有「國民全套運動」精選外送茶與定點茶服務，點進去還有清涼不雅照片，網友留言「傻眼，覺得小小心靈受到傷害」、「真假啊」、「也是運動啊」，也有網友說是網域過期，被搶先註冊。

    縣府指出，針對網站出現不當外部連結一事，廠商今天上午得知，在雲林縣國民運動中心粉專發表5點聲明；業者表示，全國運動場館資訊網是由運動部建置及管理的或性資訊平台，相關網站內容及連結管理權責，非該中心負責，並已在第一時間向運動部反映，及緊急將連結更新為「禔姆躍動事業體-雲林縣國民運動中心」臉書粉專。

    雲林縣府也強調，後續會加強資安管理及督導營運廠商落實網站內容維護。

    雲林縣國民運動中心位在斗六市，斥資3億元興建，由縣府委外經營，2019年7月啟用營運，原廠商去年解約後，縣府重新招商在去年10月重開幕。

    雲林國民運動中心網站資料竟出現外送茶服務。（擷取自網路）

    雲林國民運動中心網站資料竟出現外送茶服務。（擷取自網路）

    雲林國民運動中心網站出現外送茶服務，承包廠商緊急發聲明喊冤及更新連結。（擷取自雲林縣國民運動中心臉書粉專）

    雲林國民運動中心網站出現外送茶服務，承包廠商緊急發聲明喊冤及更新連結。（擷取自雲林縣國民運動中心臉書粉專）

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