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    首頁 > 生活

    台中水肥費調漲216元變890元 環保局揭原因

    2026/06/08 14:51 記者蔡淑媛／台中報導

    台中市府近日調高一般事業廢棄物代清除處理收費，其中水肥代處理費從216元，一口氣漲至890元，市議員江肇國批台中市收費已是六都前段班還漲價，對此，環保局回應，經審計部台中審計處多次提醒，台中市水肥中心操作、污泥後續處理成本已大幅實質上升，216元嚴重不敷成本，不符「使用者付費」的健全財政原則，因此市府調整水肥處理費以反映成本。

    江肇國指出，服務處接到民眾陳情，自5月28日起台中市水肥代處理費從216元一口氣漲到890元，漲了超過4倍，調漲前未舉辦公聽會，僅以刊登公報2個月代替溝通，從發布到生效僅兩天，市民根本來不及反應。

    江肇國說，環保局指調漲綜合考量各縣市收費情形，但高雄每公噸收50元、台北83.5元、台南130元，質問台中市政府是參考哪一個縣市的收費標準。

    對此，根據台中審計處多次提醒，水肥中心2021年度每公噸平均處理成本為493.63元，但收取代處理費只要每公噸216元，價差2倍多，認為嚴重不敷成本，建議市府應該調漲代收費。

    環保局表示，關於各縣市之水肥與廢棄物收費標準，皆依據其在地「水肥處理廠操作維護成本」、「土地使用成本」及「興建成本等」等支出而有所不同。台中市在制定標準時，主要是參考「台中市水肥中心實際營運成本之實質漲幅」，而非單純抄錄特定縣市指標，以真實反映台中市在地環保治理之實際負擔。

    另外台中市家戶、機關產生水肥會排入公共汙水下水道，除非還未接管的社區、大樓，或是透天厝，每年抽水肥大約1至2次。

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