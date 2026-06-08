駁「淘寶類似款」 北市︰遮陽傘146萬元、至少要用20年

台北市都發局表示，行人遮陽傘著重「延長設施使用年限」至少20年，能大幅降低長期的維護與汰換頻率。（模擬圖，台北市都發局提供）

台北市自2024年規劃仿韓國街角設遮陽傘打造都市「涼點」，如今過了2年，還未見蹤影，民進黨籍議員簡舒培更指一座行人遮陽傘平均要花620萬元。台北市長蔣萬安今天（8日）表示，今天夏季就會施作，不只是兼顧美觀，也兼顧安全、耐用性。台北市都發局補充說明，單座價格約146萬元，可抗17級強烈颱風，使用年限至少20年。

簡舒培表示，蔣萬安2024年說要做行人遮蔭設施，去年10月，時任副市長李四川也提出在信義區試辦人行道遮蔭設施，力拚今年夏天做好；但端午節都快過了，目前北市的行人遮陽傘仍是0座。更指目前規劃的8座，光設施本身1座就要340萬，加上工程費用，整體施工預算高達4966萬元，平均每座620萬元。而淘寶上一整排類似款，約只5萬元台幣。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安今天（8日）下午到議會備詢前，被媒體追問行人遮陽傘的設置進度，以及每座造價比新北市的90萬還貴時表示，已經完成設計，今年夏季就會在示範點進行施作。不管是施作的期程、價格、安全性等，都經過專家學者共同審查，整體不只是兼顧美觀，安全、耐用性都必須要兼顧。

都發局駁斥簡舒培所謂「2年0進度」、「一座要620萬」、「淘寶類似款」均非事實；目前設計作業已完成，今年夏天就會完成示範點設置，單座價格為146萬元（包含傘體成本及機電照明排水等附屬設施）。北市遮陽傘示範點採客製化設計、著重防風抗震的安全性與使用年限，並非議員所謂「淘寶貨類似款」。

都發局說明，遮陽傘示範點除了公共藝術性設計，更重視安全性，也經專家學者、各單位共同審核預算書，已確認各項單價的合理性。相較韓國自動化遮陽傘僅能抗7級風，本市遮陽設施則能承受17級強烈颱風的強度，並能抵抗水平地震達0.2884W，同時也整合照明設計、溫濕度顯示器等，並著重「延長設施使用年限」至少20年，雖然前期投入客製化成本，但能大幅降低長期的維護與汰換頻率，精準落實「全生命週期成本」的財政節流理念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法