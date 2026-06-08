為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    萌翻！三級保育類「食蟹獴」現蹤新店溪 刷新出沒紀錄

    2026/06/08 14:20 記者孫唯容／台北報導
    台北市新店溪直擊超萌「食蟹獴」，疑似想找同伴，神情慌張。（Threads網友nj0210授權提供）

    台北市新店溪直擊超萌「食蟹獴」，疑似想找同伴，神情慌張。（Threads網友nj0210授權提供）

    台北市新店溪直擊超萌「食蟹獴」！有網友在Threads社群發文表示，沒想到居然在台北市的河堤邊看得到食蟹獴，該隻食蟹獴疑似想要過馬路找同伴，無奈運動人潮滿滿，讓它神情超慌張。台北市動保處指出，食蟹獴主要棲息於溪流及淺山潮濕環境，曾在中研院附近有出沒紀錄，本次在新店溪為新的紀錄。

    食蟹獴為台灣特有亞種，屬於三級保育類野生動物，為日行性的哺乳動物，以食甲殼類、昆蟲、蝸牛、小型脊椎動物為食，食蟹獴頭部細長，吻端突出，身體流線型，體色呈灰棕色末端色白，面部和頸部兩側可以看到白色的條紋。

    原PO在Threads社群發文，他在台北市河堤直擊食蟹獴，看起來一直想過馬路，不知道是不是同伴或小孩在另外一邊，想靠近有人的一側，不過北市河堤上運動的民眾太多了，「看起來超慌張的，而且在那邊徘徊好久了」。原PO也受訪表示，她是在靠近新店溪的河岸碰巧遇見食蟹獴，希望民眾都能守護野生動物，不要過度打擾。

    台北市動保處也說明，食蟹獴（又稱棕簑貓）主要棲息於溪流及淺山潮濕環境，以蝦蟹類等甲殼類及小型動物為食，依生物多樣性網站，在南港、信義等淺山區及台北部分溪流流域均有分布紀錄，曾在中研院附近有出沒紀錄，本次在新店溪為新的紀錄。

    動保處呼籲，民眾於野外如有機會觀察到，應遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，以維護其自然行為；如發現受傷或需救援個體，請撥打1959動物保護專線通報，由動保處協助處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播