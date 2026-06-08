萌翻！三級保育類「食蟹獴」現蹤新店溪 刷新出沒紀錄

台北市新店溪直擊超萌「食蟹獴」，疑似想找同伴，神情慌張。（Threads網友nj0210授權提供）

台北市新店溪直擊超萌「食蟹獴」！有網友在Threads社群發文表示，沒想到居然在台北市的河堤邊看得到食蟹獴，該隻食蟹獴疑似想要過馬路找同伴，無奈運動人潮滿滿，讓它神情超慌張。台北市動保處指出，食蟹獴主要棲息於溪流及淺山潮濕環境，曾在中研院附近有出沒紀錄，本次在新店溪為新的紀錄。

食蟹獴為台灣特有亞種，屬於三級保育類野生動物，為日行性的哺乳動物，以食甲殼類、昆蟲、蝸牛、小型脊椎動物為食，食蟹獴頭部細長，吻端突出，身體流線型，體色呈灰棕色末端色白，面部和頸部兩側可以看到白色的條紋。

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原PO在Threads社群發文，他在台北市河堤直擊食蟹獴，看起來一直想過馬路，不知道是不是同伴或小孩在另外一邊，想靠近有人的一側，不過北市河堤上運動的民眾太多了，「看起來超慌張的，而且在那邊徘徊好久了」。原PO也受訪表示，她是在靠近新店溪的河岸碰巧遇見食蟹獴，希望民眾都能守護野生動物，不要過度打擾。

台北市動保處也說明，食蟹獴（又稱棕簑貓）主要棲息於溪流及淺山潮濕環境，以蝦蟹類等甲殼類及小型動物為食，依生物多樣性網站，在南港、信義等淺山區及台北部分溪流流域均有分布紀錄，曾在中研院附近有出沒紀錄，本次在新店溪為新的紀錄。

動保處呼籲，民眾於野外如有機會觀察到，應遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，以維護其自然行為；如發現受傷或需救援個體，請撥打1959動物保護專線通報，由動保處協助處理。

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