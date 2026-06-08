苗栗原住民議員關心苗21、62線災害工程 苗62線改善卡關

苗21線南庄鄉峭壁雄風路段，不管是晴雨天，都會出現落石，危及往來民眾安全。（圖由楊文昌提供）

苗栗縣原住民縣議員楊文昌及劉美蘭，今（8）日總質詢關心苗21線及苗62線落石坍塌問題，嚴重影響民眾安全；楊文昌建議苗21線設置明隧道，一勞永逸解決問題，縣長鍾東錦允諾會盡速推動。至於苗62線中央要求回歸災害搶修，且苗栗縣政府目前所任何建議及規劃，都被中央打槍。

楊文昌質詢指出，苗21線南庄鄉峭壁雄風路段，不管是晴雨天，都會出現落石，該路段為前往鹿場地區露營區、熱門登山路線加里山及神仙谷等景點的要道，前往登山、露營的遊客很多，不乏是外縣市遊客，之前施做多次防漏石網，但過沒多久就被砸壞，他建議興建150公尺明隧道，工程費約1.6億元，一勞永逸解決。

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苗縣府交通工務處長古明弘指出，公路局及工程會曾對此易崩塌地區進行詳細評估，公路局建議截彎取直興建跨架鋼橋跨凹谷避開受災區，工程會也補助1千萬元進行地質調查、落石彈跳分析，今年初報告送工程會審查，初步判斷將來落石彈跳將來有可能砸到新建的橋樑，工程會傾向回到施作明隧道，但顧及施作明隧道前當地的交通安全，工程會於6月初核定補助1100萬進行落石網牆，縣府將於8月爭取明隧道經費。

劉美蘭及楊文昌也關心通往泰安溫泉區苗62線錦水段常出現落石情形，劉美蘭指出，苗62線是泰安鄉錦水及八卦村約2200位居民必經之路，部落居民也曾向總統府陳情，都很關心苗62線改善工程何時動工？目前工程進度及所面臨瓶頸？

古明弘答詢，交通部長及立法院交通委員會3年前曾前往苗62線會勘，要求苗縣府監測整個落石區狀態，縣府也依指示向公路局爭取3千萬元監測經費，但經1年半的審查結論公路局卻自己駁回自己建議，並未核定這筆錢，結論是回歸到災害復健工程執行，因此地方及縣府就花了3年多時間爭取，整條道路21億元經費縣府也按中央審查意見分三階段執行，但審議過程狀況百出，一下子嫌經費太多，嫌工法不對，造成整個計畫審核程序冗長、繁複，最終下達是遇到災害再來做災害搶修，但此對鄉親不公平，目前仍透過原住立委及縣籍之委積極協助，惟目前所任何建議及規劃，都無法說服公路局的審查系統。

苗栗縣原住民縣議員楊文昌，建議苗21線南庄鄉峭壁雄風路段，施作明隧道，一勞永逸解決。（記者張勳騰攝）

苗栗縣原住民縣議員劉美蘭，關心苗62線泰安鄉錦水村段易坍方路段工程改善進度。（記者張勳騰攝）

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