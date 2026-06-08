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    首頁 > 生活

    高雄土石方收容 市府：絕不會收受外縣市

    2026/06/08 15:02 中央社
    行政院長卓榮泰6日到高雄視察表示，南部土方去化量相對充裕，盼擴大收土對象。遭藍營質疑恐收容其他縣市土石方。高雄市政府今天重申，不會收受外縣市土石方。（資料照）

    行政院長卓榮泰6日到高雄視察表示，南部土方去化量相對充裕，盼擴大收土對象。遭藍營質疑恐收容其他縣市土石方。高雄市政府今天重申，不會收受外縣市土石方。（資料照）

    行政院長卓榮泰6日到高雄視察表示，南部土方去化量相對充裕，盼擴大收土對象。遭藍營質疑恐收容其他縣市土石方。高雄市政府今天重申，不會收受外縣市土石方。

    卓榮泰6日視察高雄港填海造陸與收容土石方情形時表示，南部地區是目前整體土方去化量相對充裕的區域，但仍希望擴大收土對象，在收容量與周遭環境皆許可的前提下，除收容公共工程營建剩餘土方外，能進一步研議將民間工程剩餘土石方納入收容對象。

    卓榮泰說，「南星計畫」是一項規模宏大的計畫，足以因應未來多年土石方去化執行，惟現階段在執行強度仍以不影響周遭環境為優先。

    國民黨高雄市議員陳麗娜發布新聞稿指出，土石方去化本來是各縣市自行規劃、自行負責，如今卓榮泰的說法，「是不是打算讓其他縣市土石方未來運往南星計畫區？」如此粗暴對待高雄，令人心寒。

    高雄市政府發言人宋祥岳今天表示，行政院肯定高雄市政府，在過去一段時間有效並具體改善營建剩餘土石方去化。南星計畫去化模式，除了收受公共工程剩餘土石方，擴大對象收受高雄市民間工程的剩餘土石方，且量能足以應付未來多年的需要。

    宋祥岳說，高雄市政府除了強化管理，也重申南星計畫本就只限高雄市土石方，至於進行中的港區填土工程，市府強調絕對不會收受外縣市土石方。

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