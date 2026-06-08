北市敬老卡明年升級 300點開放超商、超市、藥局、農會使用

台北市長蔣萬安今天表示，敬老卡升級後，將開放300點到超商、超市、藥局等通路兌換生活物資。（記者田裕華攝）

台北市敬老卡將自7月起由現行480點提高至600點，但很多長輩反映點數用不完，希望可以累積或擴大使用範圍；台北市長蔣萬安今（8）在答詢市議員闕枚莎詢問時表示，明年下半年換二代卡後，將開放其中300點於超商、超市、藥局及農會等通路使用，包含可以換豆漿、鮮奶，未使用完的點數也可以累積。

蔣萬安今天下午到市議會進行市政總質詢備詢，闕梅莎建議市府應利用轉換敬老愛心二代卡，同步推動點數累積至下個月使用，用不完的點數可到超商兌換鮮奶等。

請繼續往下閱讀...

北市敬老卡自今年1月1日起補助聯醫21處院外門診部掛號費外，未來將擴大適用於市立聯醫敬老健康守護專案，市立醫院關渡、萬芳門診掛號費扣抵及YouBike 2.0E前30分鐘免費，今年2月起，搭乘敬老愛心計程車的點數最高扣抵額度提高至85點。

蔣萬安表示，敬老卡自今年7月起由現行480點提高至600點，明年將迎來第2波跨界點數使用升級，規劃自下半年起，未使用完的點數就可以累積到下個月使用；同時開放300點可到超商、超市、藥局、農會兌換各項的生活物資、用品，包含鮮奶、豆漿，讓點數使用頻率更具彈性，使敬老愛心卡的使用方式更加多元、更具彈性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法