台南場建立蘆筍田間管理機械技術 省工又顧品質

台南農改場動「蘆筍田間管理機械化技術」，建立一貫化省工管理模式。（台南農改場提供）

蘆筍從栽種到收成都需要高密集人力，隨農業勞動力嚴重短缺，農業部台南農改場推動「蘆筍田間管理機械化技術」，建立一貫化省工管理模式，讓農民栽種過程減少長時間彎腰、減輕搬運負擔，蘆筍品質也更整齊。

國產蘆筍是屬於春天和初夏的美好滋味，但蘆筍栽種與收成過程都需要高密集人力，過去多仰賴人工或小型農機具進行母莖更新、殘枝清理、培土、施肥及噴藥等作業，不僅耗費大量人力，也容易因操作差異影響管理品質，台南場整合高腳式曳引機及多項附掛式管理機具，減輕農民在栽種過程的負擔。

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台南場表示，該管理模是以高腳式曳引機為主要動力來源，搭配蘆筍專用碎枝機、中耕培土機、有機質肥料撒肥機及框式施藥機等設備，可應用於母莖更新、肥培管理及病蟲害防治等關鍵作業；「碎枝機」可直接於田間將母莖殘體碎化處理，減少搬運程序並提升清園效率；「中耕培土機」結合畦間除草與畦面培土，有效改善土壤通氣與排水；「撒肥與施藥機械化」提高施用均勻度，降低人工操作差異，確保管理穩定性。

台南場表示，引入田間管理機械化後，不僅可以穩定產量，也能兼顧蘆筍的嫩莖品質和供應能力，可減輕農民勞動負擔，也可讓蘆筍的生產品質更整齊。

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