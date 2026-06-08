桃市圖「亮點漫讀」兒童營隊 6/12報名開跑

親子溝通與情緒教育講座。（圖由桃市圖提供）

桃園市立圖書館推出115年夏季閱讀推廣主軸活動「亮點漫讀：讀出你的節奏」，以「聲音」作為閱讀入口，串聯總館與各區分館，規劃兒童營隊、Podcast閱讀分享、YouTube線上直播、名人沙龍及特色主題活動，皆免費參加，部分場次須繳交保證金，邀請市民在聆聽、表達與閱讀中覺察情緒、理解自己，展開跨年齡、跨感官的夏日閱讀行動。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，系列活動延續去年「讀出不一樣」打破閱讀框架的精神，以「在聲音中感受、閱讀中理解自己」為主題，進一步從「打破框架」走向「建立自我」，以社會情緒學習（SEL）為核心概念，結合聲音表達、故事閱讀、親子對話與音樂感受，讓閱讀不只是知識吸收，更成為理解情緒、認識自我與培養生活韌性的實踐方法。

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施照輝說，暑期兒童營隊於6月12日起開放報名，規劃4場兼具互動與教育意涵的活動，陪伴孩子透過聲音、音樂、棋局與戲劇認識自己。總館推出由「小大人表達學院」帶來的「兒童聲音表達營」，引導孩子練習用聲音說出自信，及「黑嘉嘉圍棋教室」開辦的「圍棋思維營」，從棋局對弈中培養孩子的專注力與思辨力；龍岡分館「心情魔法屋」由「童心圓TONEgether」以音樂與遊戲陪伴孩子覺察情緒；八德分館「皮影戲劇表達營」由「影子傳奇劇團」帶領孩子走進光影世界，在戲劇互動中激發想像力與創造力。

除兒童營隊，今年首度推出「雲端亮點調頻室」Podcast，由新北教母黃老師主持，邀請療癒系作家角子、文森說書、整理鍊金術師小印等講者，從閱讀、整理與情感療癒等角度，陪伴聽眾找到日常中的閱讀節奏；YouTube線上直播由周耕宇主持，邀請陳長伯、王瑞芹（花媽）、「強強滾一家」及欖仁媽媽胡致莉等講者，分享親子溝通與情緒教育。

另外，名人沙龍邀請知名繪本作家幾米、圍棋國手黑嘉嘉、《百吻巴黎》作者楊雅晴、資深配音員王瑞芹（花媽）及新北教母黃老師等講者與讀者面對面交流，各區分館7月起陸續與思多力親子成長團隊推出各式分館特色主題活動，讓市民透過閱讀走向更寬廣的世界。

活動資訊可至桃市圖官網查詢，或洽電：（03）316-6345分機4004。

桃園市立圖書館推出115年夏季閱讀推廣主軸活動「亮點漫讀：讀出你的節奏」海報。（圖由桃市圖提供）

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