「蜂湧」狂吸金！ 數萬蜜蜂大軍半分鐘突襲車行 助業者成交

數萬蜜蜂大軍半分鐘突襲車行。（民眾提供）

真的是「蜂」湧而來的財富！苗栗縣頭份市某中古車行日前突遭「蜜蜂大軍」空襲，數以萬計的蜜蜂在短短半分鐘內湧入，面對這驚人奇景，車行業者不僅沒被嚇跑，反而轉念當作大自然的祝福，與牠們和平共處，當天更順利成交數輛車；養蜂專家則解釋，這其實是蜂群在「分家」，只要不刻意攻擊，小蜜蜂並無害，民眾不必過度恐慌。

中古車行老闆表示，從小到大從未見過這種場面，約半分鐘內突然湧入數萬隻蜜蜂，場面極其壯觀，起初嚇了一跳，但近看確認是一般蜜蜂後，便決定不驅趕、不揮打，選擇和平相處。

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「我覺得這是好事，是帶來財源的，就跟燕子在家築巢一樣。」業者說，蜜蜂大軍停留約半小時後便漸漸消退，躲進屋內水管歸巢，而車行當天也幸運成交了幾輛車，讓業者開心直呼是「大自然的餽贈與祝福」。

對此，養蜂專家受訪指出，這種現象在生物學上稱為「分巢（分家）」，通常會出現兩種狀況。第一種是在花開季節、蜂群極為旺盛時，蜂王會自己獨立，把蜂群帶出去另外成立一個家；第二種情況則是蜂巢裡的老蜂王老了，雖然老蜂王還算健康，但牠們另立新王後如果不打架，就會由「新王帶一群蜜蜂定立新家」分巢出去。

專家也提醒，遇到類似狀況可請有經驗養蜂業者或消防分隊協助，一般小蜜蜂只要不危害到牠的生命，基本上小蜜蜂也不會侵犯人。

數萬蜜蜂大軍半分鐘突襲車行。（民眾提供）

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