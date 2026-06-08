最後1個夏天！竹北近半世紀老冰店將歇業引不捨 闆娘曝真相

新竹縣竹北市開店近半世紀的「純純冰菓店」，突然宣布今年夏天將結束營業，連日來訂單爆表。（圖擷取自純純冰菓店臉書社團）

「竹北的時代眼淚」！新竹縣竹北市開店近半世紀的「純純冰菓店」，突然宣布今年夏天將結束營業，連日來訂單爆表，老顧客頻問為什麼？闆娘今天終於透露原因，原來是因為老闆今年初在通過行人穿越線時遭闖紅燈的轎車碰撞，造成膝蓋骨折等重傷，迄今行動不便，原本還能繼續經營好多年的計畫，也因此被迫提前劃下句點！

老闆娘今天透過臉書社團貼文公開說明，引發網友熱烈回應。觀看貼文車禍當時影片後，老顧客們紛紛為老闆抱不平，直呼可惜！並直言應該重懲違規闖紅燈的車主。老顧客說「竹北最有回憶的冰店！也希望老闆早日康復，無任何後遺症牽拖。也辛苦奉獻竹北幾十年夏天好消暑的純純冰果店。竹北的時代眼淚」。

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老闆說明，「純純為什麼要結束營業？」其實，這不是因為生意不好，也不是因為不想做了。老闆和老闆娘原本還希望能再陪大家好多年，再陪大家一起度過更多個夏天，但在「今年年初，老闆行經中正東路行人穿越道時，遭遇一輛闖紅燈的車輛高速撞擊，這場意外造成膝蓋骨折、十字韌帶斷裂、半月板損傷等嚴重傷勢」，至今仍留下不可逆的行動障礙，對日常生活造成很大的影響。

老闆與老闆娘表示，真的非常不捨。將近50年的歲月裡，純純陪伴了許多人的童年、學生時期，甚至一路陪伴到成家立業。大家的支持與鼓勵，也陪伴著純純走過每一個夏天。公開當時車禍的影片，不是為了責怪誰，而是想提醒大家：行經斑馬線時，請務必注意來車。開車騎車時，也請減速慢行、遵守號誌。「即使走在合法的行人穿越道上，也可能因為他人的一個疏忽，改變往後的人生。」

業者再次謝謝大家近50年來的陪伴與支持。也因為今年夏天，是純純冰菓店的最後一個夏天，連日來訂單爆表。

「純純冰菓店」突然宣布今年夏天將結束營業，老顧客頻追問為什麼？闆娘今天終於透露因老闆車禍致使提前歇業。（圖經由純純冰菓店同意提供）

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