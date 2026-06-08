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    首頁 > 生活

    神岡昌平路五段居民飽受水壓不足、水量不穩之苦 台水將斥資4744萬改善

    2026/06/08 16:02 記者歐素美／台中報導
    立委楊瓊瓔等舉行「神岡區昌平路五段及周邊巷弄汰換管線工程」開工前說明會。（楊瓊瓔提供）

    立委楊瓊瓔等舉行「神岡區昌平路五段及周邊巷弄汰換管線工程」開工前說明會。（楊瓊瓔提供）

    台中市神岡區昌平路五段及周邊巷弄長期受水壓不足、水量不穩所苦，尤其每逢晚間用水尖峰時段，居民抱怨家中水龍頭出水量變小，影響日常生活；台灣自來水公司將斥資4744萬元進行「神岡區昌平路五段及周邊巷弄汰換管線工程」改善，預計10月底完工。

    立委楊瓊瓔與市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德，今天邀集台水等相關單位召開施工前說明會，工程預計汰換3671公尺老舊管線，改善393戶居民用水品質與供水穩定度。

    台灣自來水公司第四區管理處指出，神岡區社南里昌平路五段及周邊地區現有供水管線多為40、50年前埋設的塑膠管線，當時人口較少、用水需求有限，尚可滿足居民需求，但隨著神岡區近年人口持續成長、新建住宅增加，用水需求大幅提升，既有管線口徑及輸送能力已逐漸無法負荷，部分地區甚至出現尖峰時段水壓不足、水量不穩等問題，這次工程將汰換100mm、200mm及300mm等不同口徑送水及配水管線，預計10月底完工即可有效提升供水穩定度。

    立委楊瓊瓔表示，神岡區昌平路五段及周邊巷弄長期水壓不足，影響居民日常生活，市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德等接獲民眾反映，多次爭取台水改善，促成台水投入4744萬元經費，全面更新老舊管線，改採耐用年限可達40年的延性鑄鐵管，不但耐壓、耐震性能更佳，也能大幅提升供水穩定性。

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