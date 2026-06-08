大雷雨襲台北 水利處待命

中央氣象署於今天下午13:28針對台北市發布大雷雨即時訊息。（台北市災害防救辦公室提供）

台北市強對流雲系發展，中午過後出現強降雨，西側時雨量可達40毫米以上，中央氣象署針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間將至下午3時28分，同時也對台北市發布大雷雨即時訊息，台北市災害防救辦公室提醒遠離河川區域，並已通知消防局巡查。

災防辦指出，台北市強對流雲系在午後發展，西南側交界有另一強對流雲系，兩者合併在午後1至2小時，中正、萬華、大同、士林、中山、文山區等行政區時雨量可達40至60毫米。各防災單位及12區區公所均已成立緊急應變小組，執行災害應處措施。水利處也擴大監視小組，針對市區防汛熱點佈設外租（抽水）機械，隨時待命出動。

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氣象署另針對台北市雙溪發布災防告警，持續時間至下午3時28分，暴雨發生機率高，提醒民眾留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。災防辦已通知消防局至現場巡查，並請士林區公所轉知里、鄰長及警察局士林分局協助勸導遊客儘速離開水域。

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