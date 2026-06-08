4人吃好尷尬！他不解港點為何「3個一籠」 老饕揭背後真相

港點示意圖。（彭博資料照）

香港特有的「港式飲茶」，深受台灣與各國民眾喜愛，不過有些人到港式餐廳吃飯時，會注意到許多點心好像都是「3個一籠」。對此，有網友以此好奇提問，如果剛好有4個人一起去吃港點，恐怕會出現「總是有人分不到」的冏況，貼文一出，掀起大批網友熱烈討論，並釣出老饕揭露這樣擺設的秘密。

據悉，先前有一名網友在社群平台Threads發文表示，自己每次到港式飲茶店用餐，都會注意到無論是燒賣、蒸餃或蘿蔔糕，份量似乎都固定為「3個一籠」。原PO認為，這種擺放會讓如果遇到4人同行的客人，會出現難以公平分食的情況，好奇這種擺法背後是否有什麼特殊原因，「4個人吃，總有1個人要吃空氣？」

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貼文曝光後，吸引許多網友熱烈討論，一派人認為這是餐廳故意為之，讓顧客不得不加點；另一人派則指出，恐怕與通膨有關，「這樣才會買第2盤」、「以前一籠蝦餃其實是4個」、「是通貨膨脹，從前是一籠4個蝦餃」、「很多茶餐廳都可以加點成複數，方便每人1個」、「我有吃過一籠3個，但第4個可以單點的貼心好餐」。

也有熟習分享香港飲茶文化的老饕，指出港點份量少，價格才不會太高；從擺盤角度來看，3個放在一起比較能夠呈現美感；亦有一說，因為數字「3」在廣東人的眼中，是穩固、情義的象徵，因此有部分港點會以3個為一份呈現。不過老饕們也表示，實際份量仍會因為業者、品項與價格不同，而出現差異。

另外，還有人分享有關「一盅兩件」的小知識。所謂的「一盅」，是指有蓋子的茶杯，廣東人稱為焗盅，一般則稱為蓋碗；早期在茶樓喝茶時，每個人可以選擇自己喜歡的香片、普洱等茶種飲品，和現代多以一大壺茶共享的方式不同。

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