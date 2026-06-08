今年以來最多 烏山頭水庫集水區上午累積雨量約50毫米

烏山頭水庫集水區8日上午累積雨量50.2毫米，水庫挹注有限。（記者劉婉君攝）

受到對流雲系發展旺盛影響，台南地區昨（7日）至今天上午都有明顯降雨，烏山頭水庫集水區截至上午12時止，累積雨量50.2毫米，為今年以來最多，預估可帶來290萬立方公尺的水量，但實際挹注仍需扣掉久旱未雨後的地表吸收，目前僅與工業及民生用水供應平衡。

台南地區昨天雖有降雨，但山區水庫集水庫雨量並不多，烏山頭水庫累積雨量僅8.6毫米，今天上午才有比較明顯的降雨，累積雨量50.2毫米，不過，農業部農田水利署嘉南管理處烏山頭分處主任毛坤淵表示，烏山頭水庫集水區面積不到60公頃，目前降雨對烏山頭水庫的挹注有限，後續尚待觀察，嘉南灌區二期作是否供灌，這波降雨將會是最重要。

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毛坤淵指出，烏山頭水庫每日供應工業及民生用水約70萬立方公尺，曾文水庫自7日起，每天下午4時至晚上10時例行性放水至烏山頭水庫，以上午累積雨量50公釐計算，扣掉放水量，僅達到平衡，希望老天爺可以持續降雨，只要不要急降雨就好。

根據經濟部南區水資源監測資料，截至今天中午12時止，烏山頭水庫水位47.09公尺、有效蓄水量1181立方公尺、蓄水率14.98%。

烏山頭水庫集水區8日上午累積雨量50.2毫米，水庫挹注有限。（記者劉婉君攝）

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