為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今年以來最多 烏山頭水庫集水區上午累積雨量約50毫米

    2026/06/08 13:27 記者劉婉君／台南報導
    烏山頭水庫集水區8日上午累積雨量50.2毫米，水庫挹注有限。（記者劉婉君攝）

    烏山頭水庫集水區8日上午累積雨量50.2毫米，水庫挹注有限。（記者劉婉君攝）

    受到對流雲系發展旺盛影響，台南地區昨（7日）至今天上午都有明顯降雨，烏山頭水庫集水區截至上午12時止，累積雨量50.2毫米，為今年以來最多，預估可帶來290萬立方公尺的水量，但實際挹注仍需扣掉久旱未雨後的地表吸收，目前僅與工業及民生用水供應平衡。

    台南地區昨天雖有降雨，但山區水庫集水庫雨量並不多，烏山頭水庫累積雨量僅8.6毫米，今天上午才有比較明顯的降雨，累積雨量50.2毫米，不過，農業部農田水利署嘉南管理處烏山頭分處主任毛坤淵表示，烏山頭水庫集水區面積不到60公頃，目前降雨對烏山頭水庫的挹注有限，後續尚待觀察，嘉南灌區二期作是否供灌，這波降雨將會是最重要。

    毛坤淵指出，烏山頭水庫每日供應工業及民生用水約70萬立方公尺，曾文水庫自7日起，每天下午4時至晚上10時例行性放水至烏山頭水庫，以上午累積雨量50公釐計算，扣掉放水量，僅達到平衡，希望老天爺可以持續降雨，只要不要急降雨就好。

    根據經濟部南區水資源監測資料，截至今天中午12時止，烏山頭水庫水位47.09公尺、有效蓄水量1181立方公尺、蓄水率14.98%。

    烏山頭水庫集水區8日上午累積雨量50.2毫米，水庫挹注有限。（記者劉婉君攝）

    烏山頭水庫集水區8日上午累積雨量50.2毫米，水庫挹注有限。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播