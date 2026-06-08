搶攻出國潮！雄獅攜星宇41航點機票7折起 6/10開賣

雄獅X星宇獨家起飛祭，41航點機票7折起限時搶購。（圖由雄獅旅遊提供）

儘管上半年受中東戰火影響，國際油價調漲，讓機票價格維持高檔，卻未衝擊民眾出國熱潮；雄獅旅遊統計，今年1至5月機票銷售較去年同期成長3成，開票張數成長近5成，東北亞市場人數更翻倍成長。隨著油價回落，6月燃油附加費調降，加上星宇航空陸續開航新航點，因此在6月10日至24日推出「雄獅X星宇 獨家起飛祭」，祭出41航點最低7折起優惠。

雄獅旅遊表示，看準下半年中秋、國慶等5大連假旅遊需求，攜手星宇航空6月10日至24日推出「雄獅X星宇 獨家起飛祭」，祭出年度大型機票促銷，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點最低7折起，加碼限量來回機票2888元起，適用票期最長至今年12月31日，預期能帶來超過2倍開票率的成長。

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雄獅旅遊指出，除航線優惠外，活動祭出「天天加碼天天送」多重好康。活動期間每天早上10點限量開搶來回機票2,888元起，航點包含曼谷、胡志明市、宮古島、香港及澳門等熱門城市輪番登場，6月18日再加碼推出布拉格來回機票1萬6888元限量搶購。

雄獅X星宇獨家起飛祭，41航點機票7折起限時搶購。（圖由雄獅旅遊提供）

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