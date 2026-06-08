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    首頁 > 生活

    醫懲會懲戒標準不一惹議 石崇良：醫師性侵一律廢照廢證

    2026/06/08 13:24 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良。（資料照）

    衛福部長石崇良。（資料照）

    近期名醫陳堯俐因仲介器官移植，遭衛福部廢止醫師證明，但彰化縣醫懲會於此同時所做出的決議僅罰停業6個月，引起外界對於醫師懲戒制度的質疑。衛福部長石崇良表示，醫事司會邀請醫師公會全聯會討論一致性的標準，預計優先討論性別事件相關樣態，其中醫師若有性侵行為，一律廢照廢證，並希望在年底前有結果。

    陳堯俐仲介病患赴中進行肝臟、腎臟移植引起外界關注，據判決內容，陳堯俐早在2008年間就曾安排病患赴中國接受肝臟移植，但彰化縣醫懲會審議後卻不予懲戒，而後又陸續仲介9名患者赴中進行移植，其中6人死亡，彰化縣醫懲會審議後，僅處停業6個月處分。

    外界質疑，醫師懲戒制度的裁罰標準各縣市不一，過去也曾有多起性騷、性侵案件經縣市醫懲會討論後，出現部分重罰、廢止執業執照，部分卻僅要求停業數月的情況，醫改團體更直言，現行制度存在結構性缺陷，醫界更存在官官相護疑慮，醫懲會的公正性與公信力面臨嚴峻考驗。

    石崇良表示，過去基於專業自主精神，醫懲會由各地方醫師公會組成，在醫師涉有違反「醫師法」所規範的醫師倫理、行為時予以懲戒處分，而中央則是在被懲戒人有不服之處時，受理救濟程序並進行覆審，若被懲戒人對於醫審會的審議結果沒有意見，中央沒有介入餘地。

    但石崇良坦言，過去確實發生過因為各地方認定不同、懲戒標準不一的問題，有時會有同樣行為樣態，在不同縣市卻出現不同懲戒結果的情況，此類問題需要回到制度層面進行討論，衛福部醫事司將邀請醫師公會全聯會進行討論，嘗試訂定一致性標準。

    石崇良說，衛福部希望在年底前能與醫師公會全聯會討論完成，但因樣態眾多，想取得一致性標準恐有困難，後續可能會先針對較常討論的性別事件進行討論，性侵案件應處廢止職業執照、醫師證書的處分，至於其他如性騷、「性別工作平等法」相關案件，因實際情況不一，需要爭取共識。

    至於醫改會等希望建立「暫時處分」制度，避免加害人留在原職位，並造成更多傷害，石崇良指出，過去已請衛生局在發生性別事件時，在調查期間調整涉案醫師的工作內容、調離原先職務，但考量當事人工作權，時間不能太長，後續如何精進會在一併討論。

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