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    世界海洋日 花蓮遠雄海豚展演7/1起將轉型「海豚守護基地」

    2026/06/08 13:19 記者王錦義／花蓮報導
    今天世界海洋日，遠雄海洋公園發表全新「海豚守護基地（Dolphin Conservation Base）」品牌識別與場域計畫，並宣布基地將於7月1日開始試運轉。（遠雄海洋公園提供）

    今天世界海洋日，遠雄海洋公園發表全新「海豚守護基地（Dolphin Conservation Base）」品牌識別與場域計畫，並宣布基地將於7月1日開始試運轉。（遠雄海洋公園提供）

    今天世界海洋日，遠雄海洋公園發表全新「海豚守護基地（Dolphin Conservation Base）」品牌識別與場域計畫，並宣布基地將於7月1日開始試運轉，象徵陪伴無數家庭成長的海豚樂園、海豚表演等過去，轉型以動物照護、教育、科學研究與守護為核心的新階段。

    遠雄海洋公園今指出，隨著社會對海洋保育及動物福祉意識的提升，海洋公園的角色與時俱進；未來的海洋公園，不只是觀看海洋生物的地方，更應成為理解海洋、學習守護海洋的重要平台。「海豚守護基地」開始試運轉，象徵海豚樂園邁向以動物照護、教育、科學研究與守護為核心的新階段。

    遠雄遊憩休閒事業總管理處總監鄧淳仁說，園區重新思考人與海洋生命的關係，成立「海豚守護基地」，大力提升動物福利，並且透過動物照護、醫療、教育導覽及科學研究等功能，讓遊客更深入了解海洋生命真實的需求與價值；基地將於7月1日啟動試運轉，並於暑假期間陸續開放教育探索內容與守護者計畫，希望讓更多孩子與家庭透過親身參與。

    遠雄海洋公園表示，除了識別更新之外，基地空間邀請跨領域團隊共同參與規劃，打造兼具教育、照護與沉浸體驗功能的共融式場域。未來遊客將有機會透過教育導覽與互動探索，認識海豚環境豐富化、醫療檢查與科學保育研究等工作，從「觀看海豚」走向「理解海豚」。

    今天世界海洋日，遠雄海洋公園發表全新「海豚守護基地（Dolphin Conservation Base）」品牌識別與場域計畫，並宣布基地將於7月1日開始試運轉。（遠雄海洋公園提供）

    今天世界海洋日，遠雄海洋公園發表全新「海豚守護基地（Dolphin Conservation Base）」品牌識別與場域計畫，並宣布基地將於7月1日開始試運轉。（遠雄海洋公園提供）

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