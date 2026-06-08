新北碧潭水舞季倒數 6/14晚間8點煙火、熱舞接力迎閉幕

2026碧潭水舞季於6/14迎來壓軸閉幕煙火秀，璀璨花火與水舞光影於空中、水面交織華麗共演，圖為去年碧潭水舞活動照。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市「2026碧潭水舞季－舞力泉High」將於6月14日落幕，觀光旅遊局當天規劃閉幕限定演出，除了精彩水舞展演外，特別邀請「2026誠品青春博覽會」獲獎舞團帶來青春熱力演出，並於當晚8點施放閉幕煙火，邀請民眾見證今年碧潭水舞季精彩的壓軸時刻。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，活動最終週末精彩不間斷，6月14日將攜手裕隆城推出跨域聯動活動，邀請參與「2026誠品青春博覽會」的優秀舞團，自當天傍晚5點30分起於碧潭東岸廣場接力演出，包括由11至14歲熱愛舞蹈女孩組成的「Savage Girls」、活躍於各大賽事及演出活動的冠軍團隊「水煮蛋1.0」，以及一群由熱愛表演年輕人組成的「The SE7EN．七大洋」，透過青春洋溢的舞蹈演出，讓碧潭化身最熱鬧的青春大舞廳。

請繼續往下閱讀...

觀旅局表示，6月14日晚間8點將施放閉幕煙火，璀璨煙火與水舞光影相互輝映，呈現空中與水面交織的華麗共演；周邊商圈、餐飲及旅宿業者也推出多項優惠活動，包括碧潭餐飲遊憩區、DCC碧潭廣場、裕隆城及烏來觀光發展協會等皆有相關優惠方案，邀民眾白天走訪周邊景點、品嚐美食，夜晚再到碧潭欣賞水舞與煙火盛宴，享受一日水岸遊程。

觀旅局指出，今年碧潭水舞最後2週安排4首特色展演曲目輪番演出，包含國際熱門歌曲《Golden》、《APT.》，以及新店在地團體「聲動樂團」特別改編創作的專屬展演曲目，搭配燈光、水舞與雷射效果，每半小時都有不同風格的視覺饗宴。

此外，今年首度推出「水上LED發光地磚拍照體驗」，開放民眾登上平時僅供演出的水上舞台，以絢麗水舞及碧潭吊橋為背景，留下專屬夏日回憶，體驗場次剩6月13日最後一場，相關報名與活動訊息可到新北市觀光旅遊網查詢。

2026碧潭水舞季6/14最末日，新北市觀旅局攜手裕隆城，邀請「2026誠品青春博覽會」優秀舞團於碧潭東岸廣場接力演出，圖為歷年活動。（圖由新北市觀旅局提供）

2026碧潭水舞季首度推出「水上LED發光地磚拍照體驗」，相關報名訊息可到新北市觀光旅遊網查詢。（圖由新北市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法