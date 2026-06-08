豪雨威脅升高 高市應變中心升級全力戒備

高雄市今天大雨滂沱。（記者陳文嬋攝）

高雄市今天大雨滂沱，9、10日雨勢加劇易出現短延時強降雨，山區24小時累積雨量有機會達350毫米以上，市府水災應變中心提升為二級開設全力戒備。

高雄市今天受到鋒面接近和西南風增強影響，出現陣雨或雷雨，美濃、大樹、燕巢等區累積雨量破百毫米，並有局部大雨或短延時豪雨發生機率；9、10日受到滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市各地易出現短延時強降雨，山區24小時累積雨量有機會達350毫米以上。

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市府提前於今天中午12時將水災應變中心從擴大三級提升為二級開設，由水利局、消防局及相關單位進駐應變，全力掌握雨情、水情及災情變化，提前部署各項防汛整備作業。

依據中央氣象署最新預報資料，這次降雨影響期間可能出現局部大雨或豪雨等級降雨，尤其山區降雨強度較高，市府各防災單位已完成相關整備工作，並持續加強監控易淹水地區、排水系統及重要防洪設施運作情形，以降低豪雨可能造成影響。

水利局提醒民眾，未來幾日天氣不穩定，請密切留意中央氣象署最新天氣資訊及市府發布防災訊息，提前檢視住家周邊排水設施及防水設備，避免前往河川、海邊及山區等危險區域，並配合各項防災措施，做好防汛準備。

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