全國大南瓜爭霸6/12淡水登場 週末辦展售會、市集、DIY

新北市政府將於6月12日在淡水金色水岸舉辦大南瓜比賽。（記者賴筱桐攝）

南瓜富含營養價值，新北市農業局將於6月12日在淡水金色水岸舉行全國大南瓜比賽，週末13、14日辦理展售會，現場有大南瓜展示、農產市集、南瓜DIY體驗與食農講座等活動，新北市長侯友宜邀請民眾趁著淡江大橋通車之便，走訪農場的南瓜隧道、品嘗南瓜美食，來趟夏日輕旅行。

侯友宜表示，今年活動打造「全國最長」400公尺南瓜隧道，淡水區農會推出「全國最多」南瓜商品，也辦理「全國唯一」大南瓜比賽，並聚集「全國最重」大南瓜，去年最重紀錄是925台斤，呼籲民眾走訪淡江大橋欣賞美景之餘，留在淡水的餐廳、飯店享用南瓜大餐。

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農業局長諶錫輝指出，新北市南瓜種植面積達165公頃，產量達2158公噸，年產值1.14億元，種植面積及產量皆為北台灣第一；淡水南瓜種植面積從7公頃成長為72公頃，產量也從103公噸提高至1159公噸，增加超過10倍，成為淡水代表性農產。

諶錫輝說，「全國大南瓜比賽」將於6月12日登場，分成重量組、創意組及品質組評鑑，6月13、14日展售會現場民眾完成指定任務，可領取價值100元的新北幣合作店家優惠券。農業局「稼日蒔光」粉絲團即日起至11日舉辦「南瓜王猜重量抽獎」活動，預測今年重量組冠軍大南瓜重量，將抽出5名幸運兒贈送南瓜加工商品。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，淡水南瓜種植在棚架上，等到快熟成才會採摘，而中南部種植的南瓜通常提前採收，因此淡水南瓜口感綿密、香氣濃郁，每年5至6月是淡水栗子南瓜產季，「識貨」的消費者早已搶先預購。

呂鈞鴻說，淡水區農會2014年起研發南瓜系列商品，包括南瓜濃湯、麵條等，今年推出新品「南瓜樂蔬菜園」餅乾，即日起到6月30日在大南瓜展售會與農會超市享有新品8折嘗鮮價。另與淡水區19家農場、餐廳與旅宿業者合作，推出限定南瓜料理、DIY體驗與遊程。

新北市農業局今天舉辦淡水南瓜暨全國大南瓜比賽宣傳記者會。（記者賴筱桐攝）

新北市南瓜種植面積達165公頃，每年5、6月是淡水栗子南瓜產季。（記者賴筱桐攝）

淡水區農會研發南瓜加工產品，今年推出新品「南瓜樂蔬菜園」餅乾。（記者賴筱桐攝）

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