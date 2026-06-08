三班護病比將上路！護理界籲加薪留才 專家籲應兼顧其他醫事人員

洪子仁表示，目前護理費給付與實際成本差距明顯，提高給付有其必要性，但政府規劃津貼與補助時，也應兼顧藥師、放射師、醫檢師等其他醫事人員需求，避免造成職類間失衡。（記者侯家瑜攝）

三班護病比正式入法後，將於2027年5月20日起分階段上路。護理師公會全聯會今提出提高護理給付、落實專款專用及優化留任環境等三大訴求，希望改善護理人力短缺問題。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，支持提高護理支付標準，但政府在規劃津貼與留任獎勵時，也應從全體醫事人員角度整體思考，避免造成不同職類間的相對剝奪感。

衛福部規劃，醫學中心自2027年5月20日起率先實施三班護病比，區域醫院於2028年1月1日接續上路，地區醫院及山地、離島、花東地區醫院則自同年5月1日起實施，希望逐步改善護理工作負荷與照護品質。

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針對護理團體提出提高護理給付訴求，洪子仁指出，目前住院護理費每日給付為888點，經折付後實際約842元，但根據護理團體研究，24小時護理照護成本約達2300元，兩者差距超過1400元。

他表示，長期以來醫院必須透過門診收入補貼住院服務，其中護理成本缺口就是重要原因之一。若要讓醫院有能力提高護理薪資、改善工作環境，護理給付確實有必要調整，醫界普遍也支持朝合理反映成本方向改革。

至於護理團體主張在相關委員會中提高護理代表比例，洪子仁認為，醫療體系是由多元專業共同組成，除了護理人員外，還包括醫師、藥師、放射師、醫檢師、物理治療師等職類。委員會代表組成應由主管機關依照整體醫療人力結構與專業需求規劃，而非以固定比例方式規定特定職類席次。

洪子仁指出，近年護理人力議題受到高度關注，政府也投入不少資源改善護理待遇，但其他醫事職類也面臨人力流失問題。例如放射師需長期在輻射環境中工作，執業風險不低，卻較少獲得外界關注。

他進一步表示，目前部分醫事人員已出現不平衡感，認為政府資源過度集中在護理領域。若未同步關注其他專業人員的待遇與留任問題，恐影響醫療團隊合作與士氣。

洪子仁舉例指出，護理人員執業留任率約有6成，但放射師考取執照後留在醫院工作的比例甚至不到3成，顯示該職類同樣面臨嚴重人才流失問題。

他呼籲，未來衛福部規劃醫療人力政策時，除了持續改善護理環境外，也應同步盤點各類醫事人員的人力現況與需求，從整體醫療體系角度進行資源配置，才能兼顧公平性與醫療服務品質。

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