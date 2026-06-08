以沙灘為紙寫下畢業願望 澎湖山水國小畢業典禮無畏風雨

山水國小畢業生以銀合歡樹枝為筆，在沙灘上寫下未來畢業願望。（記者劉禹慶攝）

鄰近澎湖本島最著名觀光沙灘的澎湖山水國小，今（8）日舉行創意畢業典禮，無畏梅雨季節帶來的壞天氣，以沙灘為紙，每位畢業生寫下畢業感言及未來的志願。

畢業典禮在山水沙灘上舉行，首先頒發畢業證書及縣長獎、議長獎、立委獎、副議長獎、市長獎等各種獎項。接著進行創意的畢業感恩詞祝福詞及未來志願書寫，在廣闊沙灘上，以沙灘為紙，周邊的迎合歡樹枝為筆，寫出畢業感恩詞、祝福詞及未來志願。

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每個畢業生寫下畢業感恩詞及未來志願，在校生及師長與貴賓們，用銀合歡樹枝當筆，寫下對畢業生的祝福詞，並面向大海，全校每位學生一一大聲說出畢業感恩詞、祝福詞及未來志願。畢業生未來志願有希望當1位傑出足球員、運動員、醫生、老師、警察、消防員、電競選手、畫家等。

接著有系列的畢業典禮活動，其中創意趣味的畢業活動是，沙灘上畢業足球射門取獎金，尤其足球是畢業生們的強項，每位畢業生有6次足球射門機會，每進一球給予100元獎金，最多可領到600元獎金。

澎湖縣議員許國政前往山水國小畢業典禮，為畢業生頒獎加油打氣。（記者劉禹慶攝）

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