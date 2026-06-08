北市推「教育革新三箭」 發行政獎勵金、增300行政專責人力

教育局長湯志民指出，行政激勵獎金一年預算約6千6百餘萬元，北市為體貼教師，中央的「教師行政工作獎金」為每學年發放，而行政激勵獎金採取按月預付的模式，希望讓老師可以按月領錢，讓每個月能有「小確幸」的感受。（記者孫唯容攝）

台北市長蔣萬安在今年1月提出「教育革新三箭」，教育局今（8）日宣布，三大教師實質支持措施，針對學校教育行政人員發給新1000至3000元不等激勵獎金、增置公立國中小編制外專責行政人力303人，以及免費心理諮商次數增至8到12次，同時擴增服務據點至12行政區，同時也宣布全面擴大北市高中以下學校教師專業發展空間2.0的建置規模，預計每校補助最高145萬元，3年內達成校校皆有教師空間的目標，期望實質減輕教師負擔。

教育局表示，近年教育現場頻面對「行政大逃亡」的痛點，不只配合中央發放每月1000至2000元不等之「教師行政工作獎金」外，台北市也針對高級中等以下學校及幼兒園兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，發給校長每月3000元、處室主任每月2000元、組長每月1000元的「行政激勵獎金」，追溯自114年9月1日起實施生效。

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教育局長湯志民指出，行政激勵獎金一年預算約6600餘萬元，北市為體貼教師，中央的「教師行政工作獎金」為每學年發放，而行政激勵獎金採取按月預付的模式，希望讓老師可以按月領錢，讓每個月能有「小確幸」的感受。此外，考量幼兒園契約進用人員兼任行政職務者，所負職責及辛勞程度與教師兼任行政職務者無異，因此也一同納入發放對象，該措施預計嘉惠4313名兼任行政教師。

湯志民表示，教育局訂定台北市公立國民中小學充實行政人力工作計畫，投入經費逾7千萬元，從今年8月1日起，針對北市公立國中小學校依各校班級規模，分別增置1至3人不等之編制外專責行政人力，預計全台北市將實質增置303人，包含國小204人、國中99人，該職務為一年一聘，年薪為62萬元，透過建立穩定且專業的支援系統，確實落實行政專職化。

校園事件與親師溝通也會為教師帶來壓力，湯志民說明，教師研習中心自即日起擴大教師諮商服務，提升教師免費諮商服務次數由原先的每學年度6至10次有感提升為8至12次，同時，合作之心理諮商據點自即日起，由原先的5處大幅擴增至12行政區，達成「每區至少1處據點」之目標，北市目前共計開設16處服務據點。

教育局從去年度起，在12個行政區擇定16校試辦教師專業發展空間2.0，補助每校最高90萬元配置沙發、音響、植栽、香氛機或柔和暖色系光源，讓空間兼具舒適休憩、小型會議與共同備課等實用彈性，例如，敦化國中營造明亮舒適的咖啡雅座平台並設置4座按摩椅，廣受好評，今年度申請學校數量高達83間。教育局宣布，將全面擴大建置規模，以預計3年內達到全市各級學校校校皆有教師空間2.0為目標，讓校園空間成為教師最堅實的後盾。

敦化國中營造明亮舒適的咖啡雅座平台，廣受好評。（記者孫唯容攝）

敦化國中教師專業發展空間，配置4座按摩椅讓教師放鬆。（記者孫唯容攝）

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