關注珊瑚復育與氣候衝擊 22國200名學者齊聚高雄

「2026台灣國際珊瑚礁研討會」聚焦珊瑚礁科學研究、復育技術與永續管理策略。圖為菲律賓海域珊瑚礁區小丑魚。（中山大學提供）

極端氣候與海洋棲地退化，珊瑚礁生態系岌岌可危，中山大學攜手高雄科技大學、台灣珊瑚礁學會舉辦「2026第3屆台灣國際珊瑚礁研討會」，6月7、8日2天吸引來自美國、澳洲、日本、香港、馬來西亞等22個國家、超過200名專家學者與會，聚焦珊瑚礁科學研究、復育技術與永續管理策略。

美國加州大學洛杉磯分校教授Paul Barber解析全球海洋生物多樣性熱點「珊瑚大三角」的演化與分布機制，指出該區域在物種形成與遺傳多樣性上的關鍵角色。香港中文大學教授崔佩怡則以香港吐露港為案例，說明城市化海域中珊瑚復育的技術方法與長期監測成果。

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海生館研究員、中山大學海資系合聘教授樊同雲則發表台灣全島42處珊瑚監測站長期調查結果，指出約3分之1測站出現族群衰退現象，不過，銳枝鹿角珊瑚在人工繁殖與復育技術上已有明顯進展，為未來修復提供新的科學基礎。

馬來亞大學、澳洲科廷大學教授和日本九州大學教授，則針對氣候變遷對海洋生態系統的影響與區域進行比較與研究分享。大會亦啟動「台達珊瑚LAI Hub」，未來將整合大範圍影像分析技術與雙語訓練資源，支援珊瑚礁生態研究、監測與復育應用，強化科學資料整合與跨國合作能力。

中山大學海資系教授劉商隱表示，面對極端氣候與海洋環境變遷，珊瑚礁保育必須透過國際合作、長期監測與跨領域整合，才能提出可行且具延續性的海洋永續解方。

22國、超過200名專家學者出席「2026第3屆台灣國際珊瑚礁研討會」。（中山大學提供）

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授Paul Barber分享珊瑚大三角生物多樣性起源。（中山大學提供）

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