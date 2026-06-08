悲傷世界海洋日！花蓮海豚寶寶擱淺 傷重難治依人道處置

有隻弗氏海豚幼體疑因遭達摩鯊攻擊不慎脫離群體，被民眾發現擱淺在花蓮美崙溪口沙灘後，救援團隊確認雖有生命跡象，但考量幼體剛出生不久，人工無法提供生長所需的養分，經審慎評估後決定人道處理。（縣府提供）

今天是6月8日世界海洋日，但傳來悲傷的消息！花蓮美崙溪出海口昨發現一隻活體弗氏海豚幼體擱淺，海巡人員、海保署及黑潮海洋文教基金會等單位接獲通知救援，經過獸醫與鯨豚團隊整夜超音波檢查，發現這隻剛出生不久的海豚寶寶不僅全身是傷，體內更出現嚴重減壓症狀，不斷發出緊張痛苦叫聲，經專家團隊評估後，為免牠繼續承受痛苦，忍痛採取安樂死人道處置。

昨天清晨5點多，有民眾在美崙溪口北側沙灘發現1隻擱淺的鯨豚，趕緊通報海巡署，透過海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）緊急救援，經花蓮商港安檢所人員、黑潮海洋文教基金會及海洋保育巡查員抵達現場，確認這隻擱淺的鯨豚為活體海豚後，先為牠做扶正、保濕等緊急處置，經救援團隊協調載運車輛、水池及相關設備，先暫時將這隻擱淺海豚幼體安置在漁會大樓的池子保濕。

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經中華鯨豚協會與遠雄獸醫團隊進行詳細檢查，測得這隻弗氏海豚幼體體長約105公分、體重僅11.3公斤。獸醫發現，牠的吻端仍留有胎毛痕跡，且臍孔尚在癒合、體表可見胎折痕，研判是出生僅數日的新生幼體；不幸的是，牠的身上已有兩處遭到深海殺手「達摩鯊」咬傷的嚴重痕跡。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天說，經過醫療團隊進行超音波檢查，發現這隻海豚寶寶因不明原因與母親分離，且體內已累積大量氣體，疑似出現減壓相關症狀，整體癒後狀況極不樂觀，最終忍痛決定採取人道處置；後續將由中華鯨豚協會進行電腦斷層掃描及病理解剖，以進一步釐清幼體體內病變、母子分離的確切原因，作為未來海洋保育工作的參考。

救援團隊評估，弗氏海豚屬於遠洋性物種，對活動空間需求極高，且幼年個體高度依賴母體哺乳，目前國內外皆缺乏適合弗氏海豚幼體的人工哺育配方。在失去母體照顧、又無合適長期收容設施的情況下，幼體野放後的存活率幾近於零，為了秉持動物福利原則、避免動物持續承受病痛折磨，最終忍痛決定採取人道處置，讓牠在最少痛苦的情況下離開。

有隻弗氏海豚幼體疑因遭達摩鯊攻擊不慎脫離群體，被民眾發現擱淺在花蓮美崙溪口沙灘後，救援團隊確認雖有生命跡象，但考量幼體剛出生不久，人工無法提供生長所需的養分，經審慎評估後決定人道處理。（縣府提供）

有隻弗氏海豚幼體疑因遭達摩鯊攻擊不慎脫離群體，被民眾發現擱淺在花蓮美崙溪口沙灘後，救援團隊確認雖有生命跡象，但考量幼體剛出生不久，人工無法提供生長所需的養分，經審慎評估後決定人道處理。（海巡署提供）

有隻弗氏海豚幼體疑因遭達摩鯊攻擊不慎脫離群體，被民眾發現擱淺在花蓮美崙溪口沙灘後，救援團隊確認雖有生命跡象，但考量幼體剛出生不久，人工無法提供生長所需的養分，經審慎評估後決定人道處理。（海巡署提供）

有隻弗氏海豚幼體疑因遭達摩鯊攻擊不慎脫離群體，被民眾發現擱淺在花蓮美崙溪口沙灘後，救援團隊確認雖有生命跡象，但考量幼體剛出生不久，人工無法提供生長所需的養分，經審慎評估後決定人道處理。（縣府提供）

有隻弗氏海豚幼體疑因遭達摩鯊攻擊不慎脫離群體，被民眾發現擱淺在花蓮美崙溪口沙灘後，救援團隊確認雖有生命跡象，但考量幼體剛出生不久，人工無法提供生長所需的養分，經審慎評估後決定人道處理。（縣府提供）

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