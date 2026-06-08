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    首頁 > 生活

    高雄義警苦練護童神功 保衛婦幼校園安全

    2026/06/08 12:10 記者黃良傑／高雄報導
    高雄義警苦練護童神功，保衛婦幼校園安全。（警方提供）

    高雄義警苦練護童神功，保衛婦幼校園安全。（警方提供）

    高市民防總隊義警大隊女子中隊舉辦常年訓練，中隊長馬子嬌與197名隊員進行實務訓練，為落實護童工作，教戰交通指揮手勢演練與護童實務應用課程，苦練指揮手勢，訓練如何在人車擁簇的校門口快、狠、準地維持秩序與疏導車流，保護學童的安全。

    婦幼隊今（8）日表示，為讓平時兼顧家庭與職場的女義警隊員們能輕鬆吸收最新知識，這次常年訓練婦幼隊特別量身打造「守護愛與隱私-婦幼安全法律新知大解密」宣導，把生硬的法律條文變成媽媽們一聽就懂的秘笈寶典。

    婦幼隊運用超接地氣的生活實例，針對近年備受關注的議題包括兒少性剝削、性騷擾、跟蹤騷擾及數位性別暴力等，進行法令解析與案例分享。

    義警隊員們個個精神專注，頂著標準姿勢苦練指揮手勢，訓練如何在人車擁簇的校門口快、狠、準地維持秩序與疏導車流。

    婦幼警察隊隊長王碧玉肯定女子中隊長期以來，協助維護治安、犯罪預防宣導及執行護童工作的辛勞，是守護民眾最溫暖堅實的隱形後盾，同時期盼女義警們不僅能提升自身安全意識，更能在社區中扮演宣導傳播的種子。

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