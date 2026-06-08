美獲普立茲獎資深記者：台灣處錯假訊息與資訊戰高風險環境

揭露川普家族獲普立茲獎，美資深記者大衛．巴斯托（David Barstow）表示，台灣處於錯假訊息與資訊戰的高風險環境。（圖由政大提供）

因揭露川普家族財務與稅務問題獲得2019年普立茲獎，共計4度獲得普立茲獎的美國資深調查記者大衛．巴斯托（David Barstow）日前首度來台，受邀於國立政治大學演講。他提醒，在生成式AI快速發展的時代，若閱聽人無法相信螢幕上的人物與影像是真實的，將進一步削弱媒體與社會之間的信任關係。尤其台灣正處於錯假訊息與資訊戰的高風險環境，新聞工作者更應謹慎守護真實與事實的界線。

這場以「Why Investigative Reporting Is the Greatest Job Ever」為題的講座，由政治大學魏明光卓越發展基金主辦，在政大傳播學院劇場舉行，吸引眾多師生參與。現任加州大學柏克萊分校教授的大衛．巴斯托，曾在「紐約時報」擔任調查記者超過20年。

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政大校長李蔡彥致詞表示，調查報導是一項艱鉅且需要長期投入的工作，其重要性不只存在於新聞專業領域，更與社會公共利益密切相關。傳播學院院長孫秀蕙則指出，在AI與數位平台快速改變媒體生態的時代，傳播教育更應培養學生的好奇心、倫理責任與公共服務精神。

演講中，大衛．巴斯托分享自己早年在「紐約時報」調查美國德州1家鑄鐵水管工廠的經驗。他訪問1名在工廠工作40年的工人，得知企業為維持產能並削減人力，導致工人不敢離開生產線，甚至被迫在工作時尿在褲子裡。他表示，這項調查讓自己深刻體會到，調查報導不只是揭露問題，更是在民主社會中向權力說出真相。

面對調查記者可能遭遇的法律壓力、騷擾及安全威脅，大衛．巴斯托指出，記者不應孤軍奮戰。近年國際間越來越多跨媒體、跨國界的協作調查報導模式，透過共享資料、文件與採訪紀錄，共同面對敏感議題與外部壓力。他認為，這種互相支持的社群力量，是調查報導能夠持續發展的重要原因。

在對談環節中，政大傳播學院助理教授李怡志播放一段利用AI生成影像製作的新聞片段，討論生成式AI對新聞工作的影響。對此，大衛．巴斯托表示，當觀眾無法辨別螢幕上的人物或畫面是真是假時，將很難再信任新聞內容本身。

4度獲得普立茲獎的美國資深調查記者大衛．巴斯托（右三）首度來台，受邀於政大演講。（圖由政大提供）

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