西南氣流、梅雨鋒面夾擊台灣畫面曝！颱風論壇揭威脅最劇兩天

雲圖可以看到梅雨滯留鋒與西南氣流雲雨帶正逐漸逼近台灣。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

中央氣象署指出，今（8日）鋒面接近及西南風增強，中南部地區降雨機率高，午後北部地區及宜花山區對流發展旺盛，留意大雨，桃園以北地區雨勢明顯，有短延時豪雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象；雲圖可以看到大批的雲雨帶在台灣西南海域集結中。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今PO圖指出，西南氣流的雲雨帶已大量在台灣西南海域及南海北部集結，源源不絕的水氣正持續朝台灣輸送。另一方面，北方梅雨鋒面也正逐漸南下接近，台灣即將進入鋒面與西南氣流共同影響的階段。

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現中、南部地區已陸續出現一陣一陣的降雨，局部雨勢較大；北部及東半部地區則需特別留意午後熱對流發展，慎防局部大雷雨。

「颱風論壇」示警，真正需要提高警覺的時段，將落在明後兩天（9-10日），屆時梅雨鋒面滯留台灣附近，配合強盛西南氣流持續輸送水氣，大氣環境非常利於旺盛雷雨帶發展。

各地都有機會出現大雨或豪雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，甚至長時間滯留同一區域，局部地區不排除出現致災等級的雨勢。

「颱風論壇」強調，明天、週三，將是本輪梅雨最關鍵的兩天，提醒民眾務必提高警覺，並持續留意最新天氣資訊及各項防災措施。

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