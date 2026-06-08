西半部迎豪雨 農糧署：農民若受災速拍照存證

農糧署表示，已成熟之稻田及早利用放晴時收割。（農糧署提供）

氣象署預報顯示，9日起台灣西半部地區受滯留鋒面與西南風影響，容易有強降雨、陣雨、雷雨，農糧署今（8日）除提醒農民做好防災準備，若有受災，除通報當地公所，也可透過「農業天災現地照相APP」拍攝照片，作為之後災損認定的佐證資料。

台灣西半部受去年底到今年迄今雨量偏少，甚至台南地區乾旱情況直逼2021年百年大旱，雖有賴水利工程，讓台南地區民生用水未斷供，但仍亟需降雨解渴，這波鋒面將可望帶來降雨之際，農糧署也提醒，隨一期作水稻目前自台南往北已陸續進入收穫期，稻穀一定要成熟時再收割，這樣折算乾穀重量才多、農民才可獲最大利益，勿因雨就搶收；隨大雨，水果蔬菜等行情看漲，農糧署表示，農民應注意遵守施藥後的安全採收期。

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隨豪雨可能帶來農業災情，農糧署表示，若發生災情，農民除主動向當地公所通報，也可自行拍攝災害損失照片，內容包含災損情形、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段地號等，或使用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害災損照片，作為災損認定之佐證參考資料。

農業部表示，農民也可請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證；之後將由地方政府依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，以協助復耕復建。

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