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    台東新地標「消逝的船與地景」 遭遊客攀爬登船令創作師生傻眼

    2026/06/08 11:36 記者黃明堂／台東報導
    台東海濱公園新地標「消逝的船與地景」。（記者黃明堂攝）

    台東海濱公園新地標「消逝的船與地景」。（記者黃明堂攝）

    由台東高中美術班與中原大學建築系師生歷時7個月、集結超過200人跨校共創的台東海濱公園新地標「消逝的船與地景」，遭到遊客集體攀爬登船拍照，畫面被目擊民眾拍下並上傳至社群平台Threads，引發網路熱議與大量譴責，東女美術老師康毓庭得知後感到無比痛心與傻眼，學生也感覺遊客的行為是對作品的歧視。

    該座長12公尺、寬3公尺的大型船隻裝置藝術，是2023年國立台東女中執行國教署藝術共創跨校合作專案計畫的成果。由中原大學建築系副教授陳宣誠負責結構設計，並由台東女中美術班康毓庭老師引導學生設計皮層，帶領關山工商、台東高中、香山高中、大甲高中等多校學子，從南島文化脈絡出發，共同打造出這座融合金屬、木頭與繽紛鋁片編織的海洋意象藝術品。精湛的工藝一度讓許多遊客驚呼「這竟然是學生的作品」，未料如今卻淪為部分缺乏公德心民眾的拍照踏板。

    有學生在網路看見大批遊客整排坐在精緻的船身上面開心拍照，憤怒直呼「這點公德心都沒有，根本是在歧視美術班的作品」。對此，台東女中美術老師康毓庭也痛心地表達了強烈譴責。康毓庭表示，看到這一幕時大家都覺得非常傻眼，這座藝術品不僅僅是師生長達數月的創作心血，更是屬於台東珍貴的藝術財產，作品說明上有標示「請勿攀爬、破壞作品」，遊客不應該來到台東，卻用如此粗暴的方式糟蹋師生們辛勤付出的成果，盼藉此呼籲大眾提升公民素養。

    集結超過200人跨校共創的台東海濱公園新地標「消逝的船與地景」，是遊客拍照熱點。（記者黃明堂攝）

    集結超過200人跨校共創的台東海濱公園新地標「消逝的船與地景」，是遊客拍照熱點。（記者黃明堂攝）

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