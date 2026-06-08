全國剩7校辦高中特招考試入學 6/16起報名

115學年度高級中等學校特色招生考試分發入學，只剩基北區、桃連區及嘉義區等3個就學區、7所學校辦理招生。（記者林曉雲翻攝）

115學年度高級中等學校特色招生考試分發入學學科測驗將於6月16日至18日受理報名，教育部今（8）日說明，今（2026）年共有基北區、桃連區及嘉義區等3個就學區、7所學校辦理招生，採學科甄選方式辦理，且不受國中學籍所在地限制，學生可依興趣、性向及能力跨區報名，並於6月21日參加學科測驗。

教育部國教署組長葉信村表示，基北區、桃連區及嘉義區共7校辦理特色招生考試分發入學，包括基北區的國立台灣海洋大學附屬高中、台北市立西松高中、台北市立中正高中、台北市立育成高中；桃連區的桃園市立大園國際高中、桃園市路亞國際高中；嘉義區的嘉義縣立永慶高中。

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葉信村指出，特色招生是國中畢業生多元入學的重要管道之一，透過特色課程及特色班別，協助具有學術傾向的學生適性發展，培養未來所需的關鍵能力。學生可依自身興趣選擇適合的特色招生學校，不受原就學區限制。

應屆畢業生、非應屆畢業生及跨區報名學生皆採個別報名方式辦理，基北區及桃連區考生須至「115學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」完成線上報名；嘉義區考生則須至嘉義縣立永慶高中網站公告的報名系統辦理報名。

葉信村提醒，有意參加特色招生的學生應留意各校簡章規定及報名期程，並事先了解各校特色課程與招生內容，依照個人志向及學習需求選擇適合的學校及班別。相關招生簡章及學科測驗範例題目等資訊，可至115學年度高級中等學校特色招生考試分發入學宣導網站查詢下載，各校詳細招生資訊及報名方式則以招生學校公告內容為準。

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