明年全面上路！台中187家餐廳搶先升級「綠食飯桌」 屋馬、築間都入列

台中市近600家環保餐廳，目前已有187家轉型成為「綠食飯桌」。（環保局提供）

台中市環保局配合環境部將「環保餐廳」升級為「綠食飯桌」政策，全市近600家環保餐廳，目前已有187家轉型成為「綠食飯桌」，逐步累積從飲食文化推動低碳生活的基礎。

環保局表示「綠食飯桌」為結合綠色永續理念與台語「食飯桌」的生活意象，象徵從日常餐桌出發，實踐友善土地、珍惜資源的生活方式。

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環境部預計於明（2027）年全面實施「綠食飯桌」，此制度將統一以「綠食飯桌」為名稱，今年也將持續推動「綠食飯桌招募」及「環保餐廳升級」輔導計畫，邀請更多餐飲業者加入，共同朝永續經營邁進。

「綠食飯桌」有5大響應措施分別為：1、不提供免洗餐具；2、優先使用國產食材（至少3項）；3、提供客製化餐點、惜食點餐（如餐點分量可調整或提供大、中、小份選擇）；4、宣傳淨零綠生活意涵；5、辦理員工教育訓練員，宣傳綠食飯桌意涵並作成紀錄。

台中市目前有屋馬燒肉、KOI PLUS、仙園、築間，以及星巴克三商巧福、四海遊龍等分店等187家餐廳。

環保局預告，今年將持續透過輔導餐飲業者減少一次性餐具使用、優先選用當季在地食材、推動惜食點餐減少浪費，並在菜單清楚標示食材來源與產地，讓「永續」從理念轉化為民眾可實際選擇的飲食方式，也辦理綠食飯桌政策推廣說明會持續鼓勵更多餐飲業者加入綠色餐飲行列。

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