三班護病比明年520起分3階段上路 首波先納醫學中心

石崇良（右）今日出席護理師公會全聯會「友善留任，台灣醫療加值」記者會，會中提到外傳他與全聯會理事長陳麗琴（左）「感情不好」，並現場破除謠言強調「我們感情好得超乎想像」。（記者林志怡攝）

三班護病比入「醫療法」後，將於明（2027）年5月20日分階段上路，衛福部長石崇良表示，最快明天、最慢後天就會預告「醫療機構設置標準」相應修正內容並預告30天，其中醫學中心自明年5月20日起實施，區域醫院自2028年1月1日起實施，地區醫院與山地、離島、花東不分層級醫院則自同年5月1日起實施。

截至今年5月，我國扣除65歲以上未執業之護理人員，計31.5萬人領有護理執照，職業登記人數則達到19.8萬人，較去年同期增加4900人。石崇良說明，三班護病比入法是我國護理政策一大前進，未來不只要滿足三班護病比、避免醫院關床，也要持續強化護理人力留任與回流。

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石崇良表示，三班護病比目前已修入「醫療法」，衛福部也將預告「醫療機構設置標準」修正草案，其中標準比照2024年通過的三班護病比標準，上路期程則分3階段，醫學中心自2027年5月20日起、區域醫院自2028年1月1日起，地區醫院與山地、離島、花東不分層級醫療院所自2028年5月1日起實施。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，落實三班護病比有助於促進病安、降低患者死亡率，並確保護理人員的工作負荷獲得保障，為避免新制上路後出現關床潮，醫療院所需確保護理人力足夠，全聯會理解醫院經營者有其困難，護理界有誠意也願意一起想辦法，讓醫院有能力聘更多人。

陳麗琴呼籲，政府應透過健保財源挹注、計畫補助等方式，讓醫院有足夠資源多聘護理師，或購買設備減輕護理人員工作負擔，另也希望持續辦理12項護理人力整備計畫，並進一步提供留任獎勵，對留任護理人員多的醫院給予獎勵，但也應監測補助費用流向，了解多少比例用於護理人員加薪或職場改善等。

對此石崇良回應，今年第一季健保點值達到0.993，後續健保署將持續落實「不同工、不同酬」並調整支付標準，明年總額成長也會爭取增加護理費用，另為確保補助確實反應在人員薪資，衛福部建立監測機制，透過健保投保薪資了解底薪變化並作為監測標的，也利用照護司的申訴平台了解資源挹注情況。

針對護理人員留任獎勵方面，石崇良認為，過去已提供三班護病比達標的醫療院所獎勵措施，未來會研議提供護病比表現優於三班護病比的醫療院所給予鼓勵，並設法鬆綁制度、增加政策彈性。

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