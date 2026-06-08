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    首頁 > 生活

    沙港海豚之死 引發澎湖尋找海豚公共藝術熱

    2026/06/08 11:17 記者劉禹慶／澎湖報導
    救護先鋒海豚，象徵澎湖離島醫療乘風破浪精神。（澎湖縣政府文化局提供）

    救護先鋒海豚，象徵澎湖離島醫療乘風破浪精神。（澎湖縣政府文化局提供）

    澎湖湖西沙港日前發生3隻熱帶斑海豚死亡事件，引發澎湖尋找海豚公共藝術熱，繼馬公國中前6岔路口3隻海豚地標後，在衛生福利部澎湖醫院醫療大樓前的草坪上，也有3隻色彩斑斕、姿態生動的馬賽克海豚雕塑，正默默傳遞著溫暖的力量。

    這組名為「救護先鋒」的公共藝術作品，由知名藝術家李億勳瑜2011年精心創作，巧妙結合了院區的老榕、綠地與海洋精靈意象，將流傳於海洋文化的古老傳說轉化為現代醫療精神。海豚作為澎湖最具代表性的海洋生物，象徵智慧、友善與守護，正對應著澎湖醫院由醫師、護理師與行政人員共同組成的「醫療鐵三角」，如同充滿活力的守護者，隨時準備出勤，救護民眾的健康與平安。

    這件作品由3座姿態各異、擬人化的海豚雕塑構成，將醫護人員「視病猶親」的形象具象化。胸前掛著聽診器的「醫生海豚」以藍紫色為主調，象徵醫學專業與守護生命的責任；頭戴紅十字護理帽、身背醫療箱的「護士海豚」以溫和粉紅色為主調，展現護理人員在照護現場的細膩與機動性；而穿著紫色背心的「行政海豚」則象徵行政團隊在幕後扮演的協調與最強後盾。

    從整體構圖來看，3隻海豚或乘浪而上，或跨浪奔馳，呈現出各司其職、向外擴散的動態感，更深刻反映了澎湖離島醫療現場的特殊性與挑戰。由於許多離島缺乏大型醫療設施，澎湖醫院的醫護團隊必須搭船乘浪、甚至頂著惡劣海象，前往各離島提供巡迴醫療與緊急救護服務。

    衛生福利部澎湖醫院3隻海豚，取名救護先鋒。（澎湖縣政府文化局提供）

    衛生福利部澎湖醫院3隻海豚，取名救護先鋒。（澎湖縣政府文化局提供）

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