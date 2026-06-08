店員致歉修手機要「等一下」 高效率嚇傻英國籍台灣女婿

修手機示意圖。（路透資料照）

台灣生活環境的便利性，時常吸引國內外民眾討論。近日一名音樂人分享，英國籍老公在台灣送修手機，被店員語帶歉意告知「要等一下」，老公以為是要等上至少1個月，未料最後店家只用了「1小時」就修好，高效率的文化衝擊讓老公瞬間嚇傻，貼文一出意外掀起大批網友共鳴，熱烈討論類似經歷。

據悉，該名音樂人5日在社群平台Threads分享這段趣聞，她在文中透露自家老公來自英國，老公來台生活後，有次將手機拿去給專業店家送修螢幕，接待店員初步檢查後，用十分抱歉的語氣表示︰「我們沒現貨，得調一下喔，要麻煩你等......1個小時」，聽店員說出這句話的老公，被震驚到整個人當場呆愣在原地。

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老公坦言，聽到店家說出「要等」這個詞的瞬間，他下意識依照自己過去在國外的生活經驗，以為這是要等上數週、甚至是1個月左右的意思，沒想到竟然實際上只需要花1個小時而已，辦事效率快到令他感到非常不可思議。目睹經歷重大文化衝擊的老公，原PO幽默吐槽，台灣店家的超高效率，明顯讓英國人「世界觀崩毀」。

貼文曝光後，立即引起一群同樣在台灣生活的外國民眾，以及出國遊玩的台灣網友共鳴，「中醫師一臉不好意思說要開自費藥，結果只付了520元」、「在南非辦事情時，我們有站著排隊等3小時以上的經驗」、「藥師說醫生開比較好的藥，所以要部分負擔噢，結果只要補2塊」、「我家這位沒預約走進診所，10分鐘看到醫生、4小時完成眼睛的雷射治療，回家打了一整晚電話告訴所有的英國朋友」。

正旅外生活的台灣網友們則分享外國的辦事效率，「更新護照一般件10天，急件1天，英國是急件加價還要10天」、「在英國開戶要跑3趟、花上1週時間，台灣只要1小時就能全部搞定」、「在台灣去戶政更新身分證，椅子還沒坐熱就被叫去取件，日本至少要等1周」、「在紐約的時候，因為房東跟電費公司的問題，我們的公寓就被斷電了，但因為假期期間，我整整過了10天的無電生活」、「剛搬到日本時要幫租的屋子牽網路，結果搞了3週才給我弄好，在台灣打通電話很快就開通了」。

對於在台灣生活的種種便利性，不少人感慨，「方便是犧牲很多勞工權益換來的」、「就是因為這樣養出一堆不珍惜的台灣鯛」、「待過其他國家的台灣人都知道，在台灣生活真的有夠幸福」、「台灣人創造了一個天堂，而藍白要我們賣給中國」、「台灣努力做到接近天堂，但還是有人想把這地方拉下地獄」、「台灣人創造了天堂，身居其中卻不自知，整天嚮往中華人民共和國（中共） 」、「台灣很幸福，但不要忘記是不少人的血汗工作達成的，請一起維持這些幸福，多幫這些血汗族群出聲」。

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