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    首頁 > 生活

    花蓮生命園區選址壽豐？ 議員徐雪玉盼考慮其他地點

    2026/06/08 11:13 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣政府推動「花蓮縣生命園區可行性評估及先期規劃作業」，暫時選定壽豐鄉華東段807地號及周邊土地，約20公頃土地做生命園區基地可行性評估。（縣府民政處提供）

    花蓮縣政府推動「花蓮縣生命園區可行性評估及先期規劃作業」，暫時選定壽豐鄉華東段807地號及周邊土地，約20公頃土地做生命園區基地可行性評估。（縣府民政處提供）

    花蓮市殯儀館位於市中心南濱公園附近，地方要求遷移的訴求談了20幾年，花蓮縣政府近年啟動生命園區評估計畫，初步選在壽豐鄉平和村，華東段807地號等218筆土地，面積約20.24公頃，不過壽豐鄉的縣議員徐雪玉今天在議會認為距離花蓮太遠，加上東北季風的風吹砂問題，期盼縣府考慮其他的地點。

    副議長徐雪玉說，選擇壽豐鄉平和村來設置花蓮縣生命園區不太恰當，秀林、新城鄉親要跨越兩、三個鄉鎮往返守靈，再者東北季風期間，平和村揚塵嚴重；所以建議縣府應找更恰當的園區地點；在華紙台11丙線東側的帶狀公有地上規劃設置生命園區更為恰當，除了沒有揚塵問題，污水也可以就近北送至光華污水處場，省下單獨設置污水處理場的費用。

    縣府民政處代理處長吳俊毅表示，生命園區最終選址尚未定案，仍須待可行性評估及推動小組審議後決定，縣府未來也將持續透過說明會及諮詢機制與地方溝通，廣納各界意見，對於議員所提的揚塵問題，若未來選定的話，會將這個問題，透過相關的規劃來解決，像是防風林、河川整治等等，目前初步了解基地附近的揚塵問題沒有非常嚴重。

    花蓮縣府民政處表示，「花蓮縣生命園區可行性評估及先期規劃作業」，暫時選定壽豐鄉華東段807地號及周邊土地，約20公頃土地做生命園區基地可行性評估，縣府已完成觀摩及地方說明會，預計6月召開部落諮詢會議，預計今年8月底完成報告，若選址拍板定案，仍須辦理環境影響評估、都市計畫變更、農牧用地使用許可及交通規畫等程序，程序約需2至3年。

    花蓮縣政府推動「花蓮縣生命園區可行性評估及先期規劃作業」，暫時選定壽豐鄉華東段807地號及周邊土地，約20公頃土地做生命園區基地可行性評估。（縣府民政處提供）

    花蓮縣政府推動「花蓮縣生命園區可行性評估及先期規劃作業」，暫時選定壽豐鄉華東段807地號及周邊土地，約20公頃土地做生命園區基地可行性評估。（縣府民政處提供）

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