營養午餐免費 全幼產：只剩幼兒園教保人員要繳費

各縣市推營養午餐免費，全幼產今發聲明表示，全校只剩老師要繳費，呼籲各地方政府將老師納入免費範圍。（圖由全幼產提供）

各縣市陸續推動學生午餐免費政策，減輕家長負擔，但全國幼教產業工會今（8）日發聲明指出，在學生全面免繳午餐費的同時，第一線教保人員卻仍須自費用餐，形成「全校只剩老師繳午餐費」的現象，呼籲各地方政府將幼兒園教保人員納入午餐補助對象，以實際行動支持教育現場。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，幼兒園採包班制度，教保人員從幼兒到園到放學，必須全程陪伴與照顧孩子，用餐時間也仍在執行工作。許多教保人員往往是在協助幼兒用餐、督促刷牙及整理環境後，等到全班幼兒午睡，才有時間匆忙吃上幾口已經冷掉的飯菜。

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許文菁指出，教育現場長期存在矛盾現象，教保人員在用餐時間仍持續負責照顧、管理及維護幼兒安全，卻被視為一般消費者，必須自行負擔餐費。實際上，教保人員並未真正享有完整休息時間，即使幼兒午睡期間，也必須留守教室照顧幼兒安全，無法離開園所外出購餐或用餐，其工作型態與一般勞工自行購餐情況明顯不同。

許文菁認為，當學生午餐已全面補助，教保人員卻仍需自費用餐，不僅反映制度上的不合理，也凸顯政府長期忽略第一線教育工作的特殊性。教育現場近年面臨人力流失問題，投入教育工作的年輕人愈來愈少，學前教育更長期面臨人力不足困境。

許文菁表示，第一線教保人員除須面對照顧幼兒的責任外，還必須承擔情緒勞動、親師溝通、特殊需求幼兒照顧及安全維護等工作壓力，工作負荷持續增加，若能提供教保人員免費午餐，不僅是對其工作型態的合理支持，也有助於展現社會對教育工作的理解與尊重。

全幼產呼籲，幼兒園包班制教保人員因工作需求無法離班外出用餐，其午餐性質應屬執行職務期間的必要供餐，各縣市政府應將第一線教保人員納入午餐補助範圍，提供免費餐點。

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